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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 11:05 ص 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 11:05

صورة من الارشيف التقطت في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2014 وزعها مكتب الخارجية والكومنولث تظهر أليكس يونغر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية البريطانية (afp_tickers)