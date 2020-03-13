هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2020 08:22 م

صورة من الأرشيف لرئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان، 4 آذار/مارس 2020.

أقام رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان الجمعة ربطا بين الهجرة وفيروس كورونا المستجد الذي "جاء به الأجانب وينتشر في صفوفهم".

وقال الزعيم القومي في حوار يومي مع الإذاعة المجرية "نرى أن الفيروس جاء به الأجانب خصوصا وهو ينتشر في صفوفهم".

وأعلنت المجر حتى الآن 19 اصابة بفيروس كوفيد-19، وسجل أكثر من نصف عدد الاصابات لدى إيرانيين يفيدون من منح دراسية تقدمها الحكومة المجرية.

وبرّر أوربان قرار الحكومة غلق الجامعات في البلاد ب"وجود كثير من الأجانب هناك".

وأضاف "ليس صدفة ظهور الفيروس اولا عند الإيرانيين"، وتابع "لا نستطيع فصل عشرات آلاف الطلبة الأجانب عن الطلبة المجريين".

وتابع أوربان "نخوض حربا على جبهتين، جبهة الهجرة وجبهة فيروس كورونا المستجد، وهما مرتبطتان لأن كلاهما ينتشران عبر التنقلات".

وضاعفت بودابست عام 2018 عدد المنح للأجانب، ليرتفع عدد المستفيدين من 2500 إلى 5000.

ومنذ ظهور الفيروس على أراضيها، علقت المجر استقبال طلبات الهجرة على الحدود، واعتبرت هذا الاجراء وقائيا. وتقول الحكومة إنه يمكن لطالبي اللجوء المرور عبر إيران المتضررة بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد.

وعلقت المجر أيضا منح التأشيرات للمواطنين الإيرانيين. وهددت الحكومة المقيمين الإيرانيين بالسجن والطرد في حال لم يتعاونوا مع السلطات الصحية.

وأعلنت وزارة الداخلية المجرية الجمعة أنّها سترحّل طالبين إيرانيين من البلاد ومن الاتحاد الأوروبي بعدما أصيبا بفيروس كورونا المستجد ولم يحترما أوامر الحجر الصحي.

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