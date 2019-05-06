هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 01:02 م

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فائز السراج مع قادة عسكريين وأمنيين في 5 نيسان/ابريل 2019 بعيد استعادتهم لحاجز عسكري بين طرابلس والزاوية سيطرت عليه قوات المشير خليفة حفتر

يبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الثلاثاء جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية "لحشد الدعم ضد عدوان" المشير خليفة حفتر، كما أعلنت الاثنين وزارة الخارجية الليبية.

ويلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على التوالي رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي صباح الثلاثاء، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين مساء الثلاثاء، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في باريس، بحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة.

ومن المقرر أيضاً أن يزور السراج بريطانيا خلال جولته، بحسب البيان.

وانزلق هذا البلد، الذي يعيش رهينة الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، في دوامة الحرب مع إطلاق المشير حفتر في 4 نيسان/ابريل عمليةً عسكريةً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وبعد تقدم سريع، تتعثر قوات حفتر، "الجيش الوطني الليبي"، على أبواب طرابلس، بمواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وهي تضم مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة.

وتدور معارك يومياً في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكذلك في جنوب المدينة.

وتحمل زيارة السراج المقررة إلى باريس أهمية خاصة لحكومة الوفاق الوطني التي اتهمت فرنسا أكثر من مرة بأنها تدعم، سياسياً على الأقل، المشير حفتر.

وتنفي السلطات الفرنسية ذلك، مؤكدةً معارضتها للعملية العسكرية والتزامها "عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".

منذ 4 نيسان/ابريل، أدت المواجهات والضربات الى مقتل 432 شخصاً على الأقل، وإصابة 2029 ونزوح 55 ألفا، بحسب الأمم المتحدة التي دعت أكثر من مرة إلى وقف الأعمال القتالية.

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