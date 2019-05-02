هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 04:09 م

جندي اسرائيلي يصوب بندقيته على شبان اقتربوا من السياج الحدودي مع اسرائيل شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة الجمعة26 نيسان/ابريل 2019

توجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة بعد ظهر الخميس إلى مصر لاجراء مباحثات تهدف الى تعزيز التهدئة مع إسرائيل، وفق الناطق بإسم حماس ومصادر فلسطينية.

وقال فوزي برهوم الناطق بإسم حماس في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة "غادر متجها إلى القاهرة تلبية لدعوة وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

واوضح أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات حول "العلاقات الثنائية وسبل تخفيف معاناة شعبنا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي بيان، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن وفدا برئاسة أمينها العام زياد النخالة المقيم في الخارج توجه أيضا لمصر للمشاركة في اللقاءات.

وأكدت الجهاد أن "تفاهمات التهدئة على جدول أعمالنا" خلال زيارة مصر.

وقال مصدر قريب من حماس إن "المباحثات ستتناول تفاهمات التهدئة في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذها".

وشن سلاح الجو الإسرائيلي فجرا غارات جوية استهدفت موقعا عسكريا لحماس في شمال القطاع، بعد إطلاق بالونات حملت مواد حارقة ومتفجرة من القطاع، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وتجري مواجهات أسبوعية مع الجيش خلال "مسيرات العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين كل يوم جمعة وبدأت في 30 آذار/مارس 2018.

وبلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني منذ ذلك الحين 264 قتيلاً على الاقل سواء أثناء التظاهرات أو جراء غارات اسرائيلية.

وكانت اسرائيل قلصت الثلاثاء المسافة التي يمكن فيها صيد السمك قبالة شواطئ قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع الفقير والذي يقيم فيه نحو مليوني فلسطيني، منذ أكثر من عشر سنوات.

ومنذ أشهر عدة تسود تهدئة هشة قطاع غزة إثر تفاهمات تم التوصل إليها بين حماس والفصائل من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

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