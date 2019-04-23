هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 10:22 ص

اختار الحزب الحاكم في كازاخستان الرئيس الانتقالي قاسم جومارت توكاييف ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في حزيران/يونيو، بعدما حصل على دعم نور سلطان نزارباييف الذي تولى قيادة البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وحصل قاسم جومارت توكاييف على دعم مندوبي الحزب الـ600 خلال مؤتمر استثنائي عقده الحزب في العاصمة نور سلطان.

وكان نزارباييف طلب عند بدء المؤتمر "من الجميع دعم ترشيح" توكاييف الذي كان رئيسا لمجلس الشيوخ حتى استقالة الرئيس السابق المفاجئة في 19 آذار/مارس.

ودعا توكاييف (65 عاما) فور تعيينه رئيسا انتقاليا بعد استقالة نزارباييف إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 9 حزيران/يونيو، بعدما كان الاقتراع مرتقبا في نيسان/أبريل 2020.

ولم يعرف خصومه بعد، علما أن سلفه لم يواجه سوى منافسين لا يتمتعون بوزن سياسي في انتخابات لم يعتبرها المراقبون الدولية مرة حرة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك