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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 11:19 ص 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:19

صورة وزعها البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية الجنوبية) في 26 أيار/مايو 2018 تظهر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل انعقاد قمتهما الثانية في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح

أعلنت كوريا الجنوبية أن رئيسها مون جاي ان التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون السبت في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين، غداة تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد قمته مع بيونغ يانغ لا يزال ممكنا.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن الزعيمين أجريا محادثات استمرت ساعتين في قرية بانمونجوم الحدودية حيث التقيا في 27 نيسان/ابريل ونشرا اعلانا مشتركا التزما فيه تحسين العلاقات بينهما.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن الرئيس جاي ان وكيم جونغ اون "تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بانمونجوم وضمان انعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، مضيفة أن مون سيصدر بيانا صباح الأحد.

وكان ترامب ألغى الخميس القمة المرتقبة مع كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن أن اللقاء لا يزال ممكن انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".

ونشرت الرئاسة الكورية الجنوبية صورا تظهر مون وكيم يتصافحان اضافة الى شقيقة هذا الأخير، كيم يو جونغ التي لعبت دورا مهما في الاونة الاخيرة في المحادثات مع الجنوب، خصوصا عندما زارت كوريا الجنوبية على رأس وفد لمناسبة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير.

وعُقد اللقاء بين مون وكيم في مبنى يقع في الجهة الشمالية من قرية بانمونجوم، حيث تم توقيع الهدنة بين الكوريتين عام 1953.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب