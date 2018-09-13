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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 10:14 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:14

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا متحدثة خلال المنتدى الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق اسيا في هانوي في 13 ايلول/سبتمبر 2018

اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الخميس قبل قمة جديدة بين الكوريتين، ان لدى كوريا الشمالية "الارادة لنزع سلاحها النووي" وان الولايات المتحدة مستعدة لطي صفحة العلاقات العدائية.

وسيكون هذا اللقاء المقرر من 18 الى 20 ايلول/سبتمبر الجاري الثالث بين رئيس كوريا الجنوبية والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون منذ نهاية نيسان/ابريل.

ويهدف الى اعطاء دفع جديد للمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي والتي تراوح مكانها منذ اسابيع.

وأقر مون الخميس بوجود "عوائق" وبأن على الفريقين تقديم تنازلات لاحراز تقدم حول المسألة الأساسية للبرامج النووية والبالستية لدى الشمال.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماع مع مستشارين ان "لدى كوريا الشمالية الارادة لنزع سلاحها النووي وبالتالي التخلص من اسلحتها النووية... ولدى الولايات المتحدة الارادة لانهاء العلاقات العدائية مع الشمال واعطاء ضمانات امنية".

وتدارك "لكن ثمة عوائق لأن كل فريق يطلب من الآخر ان يبادر الى التحرك واعتقد أنهما سيتمكنان من التوصل الى نقطة تسوية".

-"نتائج ملموسة"-

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ ب"نزع السلاح النووي بصورة نهائية يمكن التحقق منها بالكامل".

واوضح مون الذي ساهم في عقد قمة سنغافورة التاريخية بين الجانبين الاميركي والكوري الشمالي ودعا الطرفين الى الالتقاء من جديد، ان كوريا الجنوبية ستساعد على ان تستأنف واشنطن وبيونغ يانغ حوارهما "لتسهيل عملية نزع السلاح النووي".

وأعلن البيت الابيض الاثنين ان ترامب تلقى رسالة من كيم حول عقد لقاء جديد بينهما.

وهذا مؤشر الى ان الامور تتحرك مجددا، فيما كان ترامب ألغى في نهاية آب/اغسطس زيارة كان سيقوم بها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيونغ يانغ بسبب عدم احراز تقدم كاف على صعيد نزع السلاح النووي.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا الخميس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا في هانوي "نحرز تقدما الآن حول نزع السلاح النووي وعملية السلام".

واضافت ان "احراز تقدم في هذا السياق هو هاجس يومي".

واعتبرت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية من جهة اخرى ان قمة جديدة بين ترامب وكيم يجب ان "تسفر عن نتائج ملموسة".

وقالت ان "قمة ثانية يجب ان تؤدي الى تقدم ملحوظ (...) يجب تحقيق نتائج ملموسة".

وهذا ما وعد به ايضا الخميس مستشار الامن القومي للرئيس الكوري الجنوبي، شونغ اوي-يونغ الذي عاد اخيرا من زيارة الى بيونغ يانغ، قائلا ان مون وكيم سيناقشان الاسبوع المقبل "بطريقة معمقة ومفصلة وسائل التوصل الى نزع السلاح النووي".

واعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية ان لقاء مغلقا بين كبار موظفي الشمال والجنوب مقرر الجمعة لمناقشة القمة بين الكوريتين الاسبوع المقبل.

بورز/س ع/ب ق

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