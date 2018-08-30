رئيس كوريا الجنوبية يجري تعديلا وزاريا ويستبدل وزير الدفاع
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الدفاع سونغ يونغ مو(afp_tickers)
أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان الخميس تعديلا وزاريا شمل تغيير وزير الدفاع وأربعة وزراء أخرين بعد انخفاض شعبيته في استطلاعات الراي في الاسابيع الاخيرة.
وقاد مون تقاربا دبلوماسيا متسارعاً مع كوريا الشمالية التي تمتلك اسلحة نووية إلا أن وزير الدفاع سونغ يونغ-مو تعرض للانتقادات بشأن تعامله مع جدل يتعلق بوحدة استخبارات دفاعية.
في اذار/مارس الماضي ظهرت وثائق تكشف عن خطط عسكرية مفصلة لفرض الاحكام العسكرية ضد محتجين يطالبون بالاطاحة بالرئيسة السابقة بارك غوين-هاي العام الماضي، إلا أن سونغ لم يُبلغ بها الرئاسة.
وعين مون رئيس هيئة الاركان المشتركة والجنرال في القوات الجوية جيونغ كيونغ-دو خلفا لسونغ.
وكانت شعبية الرئيس ارتفعت إلى نسبة 83% بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في نيسان/ابريل.
إلا أنها انخفضت إلى نسبة قياسية بلغت 56% في استطلاع اجراه معهد ريلميتر الاسبوع الماضي وسط تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.
كما استبدل مون وزراء التعليم والصناعة والعمل والمساواة بين الجنسين في التعديل الوزاري الخميس.
ش/اش/دص
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب