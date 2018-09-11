رئيس كوريا الجنوبية يدعو ترامب وكيم إلى اتخاذ "قرار جريء"
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الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن يلقي خطابا في سيول في 15 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان الثلاثاء نظيره الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اتخاذ "قرار جريء" بشأن السلاح النووي، بينما ذكرت واشنطن أنها تفكر في عقد قمة جديدة مع بيونغ يانغ.
وقال مون في اجتماع لحكومته إن "إخلاء شيه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بالكامل قضية يجب أن تتم تسويتها أساسا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عبر المفاوضات".
وأضاف "لكن بانتظار تنشيط المفاوضات والاتصالات بين الشمال والولايات المتحدة، علينا التحرك كوسطاء بينهما". وتابع أن "الرئيس ترامب والرئيس كيم طلبا مني القيام بهذا الدور".
وأعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أنه تسلم رسالة من كيم تتعلق بعقد لقاء جديد بين ترامب وكيم بعد القمة التاريخية التي جرت في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الاميركية ساره ساندرز إن "الهدف الأساسي من الرسالة هو الإعداد للقاء جديد مع الرئيس".
وأضافت "نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق"، بدون أن تذكر أي تفاصيل عن موعد القمة المحتملة ومكانها.
وأعلن مون الذي قام بدور أساسي في قمة سنغافورة، إنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بيونغ يانغ لعقد لقائه الثالث مع كيم منذ حزيران/يونيو 2018.
وقال إن "رؤية واسعة وقرارا جريئا من قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما زالا ضروريين لتحقيق مزيد من التقدم في تفكيك الأسلحة النووية الموجودة لدى بيونغ يانغ".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب