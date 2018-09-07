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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 02:02 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:02

تاجي بعد لقائه موغيريني في بروكسل الجمعة في 7 ايلول/سبتمبر 2018

توقع رئيس كوسوفو هاشم تاجي الجمعة أن يكون الطريق الى اتفاق سلام نهائي مع صربيا "صعبا"، بسبب استمرار الخلافات الشديدة بين البلدين اللذين خاضا حربا قبل 20 عاما.

وكان تاجي يتحدث خلال زيارته لبروكسل حيث لم يلتق نظيره الصربي الكسندر فوسيتش، خلافا لما كان متوقعا.

وقد استقبلت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الرئيسين، لكن كلا منهما على حدة. وأقرت موغيريني بأن دورها ل "تسهيل" الحوار بين بلغراد وبريشتينا يصطدم ب"صعوبات".

من جهته، قال هاشم تاجي بعد لقائه موغيريني إن "ما هو واضح جدا اليوم، أنه كلما احرزنا تقدما، ازدادت الامور تعقيدا".

وأضاف أن "الخلافات كبيرة جدا، لكن لا بديل عن إقامة علاقات حسن جوار"، مشيرا ايضا على فيسبوك الى "رحلة صعبة" لكن "لا بد منها لضمان السلام في دول البلقان الغربية على المدى البعيد".

وترفض صربيا تأييد استقلال إقليمها الألباني السابق، الذي أعلن عام 2008 واعترفت به أكثر من 110 دول بما فيها الولايات المتحدة، وثلاثة أرباع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

إلا أن فوسيتش وتاجي أعلنا رغبتهما في إحياء الحوار حول التطبيع الذي بدأ عام 2011 برعاية الاتحاد الاوروبي والمتوقف منذ اشهر.

وفي الاسابيع الاخيرة، اقترحا امكانية طرح تعديلات حدودية لحل الخلاف بين بلغراد وبريشتينا، لكنهما لم يقدما مزيدا من التفاصيل.

وقال هاشم تاجي الجمعة ان "العمل الطبيعي" يتواصل مع فوسيتش، لكن "الخلافات كبيرة جدا لاتاحة عقد هذا اللقاء الثلاثي" في بروكسل مع موغيريني.

ويقول المراقبون إن هذه التعديلات يمكن ان تكون تبادلا بين شمال كوسوفو حيث الاكثرية صربية، في مقابل وادي بريسيفو، في جنوب صربيا حيث تعيش اكثرية البانية.

وبعد أن استبعدوا لفترة طويلة اي تعديل للحدود، بدأت بعض الدول الغربية ولاسيما الولايات المتحدة منفتحة حيال هذه المسألة. لكن المانيا وبريطانيا أبدتا رفضهما تعديل الحدود، لأنهما تعتبرانه خطرا يزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويوقظ المشاعر القومية لدى ألبان مقدونيا او صرب البوسنة.

ويواجه تاجي معارضة داخلية قوية حول هذا الملف. ويعتبر رئيس وزرائه راموش هاراديناي، القائد السابق الآخر لجيش تحرير كوسوفو، أن أي تعديل للحدود سيقود الى "الحرب".

ومع أن أكثر من مئة دولة تعترف بكوسوفو فإن دولا مهمة ترفض هذا الامر، وبينها بشكل خاص روسيا والصين، ما يسد أبواب الأمم المتحدة بوجهها. وترفض خمس دول ايضا من الاتحاد الاوروبي الاعتراف بها، بينها اسبانيا.

وبعد سلسلة من المحادثات الثنائية بين تاجي وفوسيتش، "لا تزال المصاعب قائمة"، كما قالت موغيريني في بيان صدر بعد ظهر الجمعة.

واضافت "لدي ثقة بالالتزام التام للرئيسين بمواصلة العملية والتوصل في الاشهر المقبلة الى اتفاق ملزم شرعيا حول تطبيع تام للعلاقات طبقا للقانون الدولي".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب