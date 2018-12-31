رئيس لجنة الانتخابات في بنغلادش يرفض الدعوات لإعادة الاقتراع

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 ديسمبر, 2018 12:29 م

رجل يقرأ جريدة نشرت نتائج الانتخابات العامة التي جرت في بنغلادش. التقطت الصورة في دكا بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2018

رفض رئيس لجنة الانتخابات في بنغلادش الاثنين الدعوات لإجراء اقتراع جديد بعد اتهامات واسعة من المعارضة بحدوث عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت الأحد وحققت فيها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فوزا ساحقا.

وطالبت المعارضة بإعادة تنظيم الانتخابات منددة بخروقات واسعة شملت ترهيب الناخبين وحشو صناديق الاقتراع واستهداف الأمن لمعارضي حسينة.

وقال رئيس اللجنة ك. م. نور الهدى إن الاقتراع تم "بنجاح" مع مشاركة 80 بالمئة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 104 ملايين.

وقال نور الهدى للصحافيين "لن نجري انتخابات جديدة. لا مجال لذلك".

وأضاف "إذا وقعت أي حوادث معزولة في أي مركز (اقتراع) فعلينا التحقيق بشأنها. لم تصلنا أي شكوى بشأن حدوث تجاوزات بعد. وسنجري تحقيقا في حال وردت شكاوى".

وفاز حزب رابطة عوامي الحاكم وحلفاؤه بـ288 من مقاعد البرلمان البالغ مجموعها 300. واعتبر الحزب الحاكم أن شكاوى المعارضة "غير منطقية".

وقال متحدث باسم رابطة عوامي "نرفض مزاعمهم ونطلب منهم بكل تواضع سحب تصريحاتهم" في هذا الشأن.

وشابت الاقتراع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 17 شخصا على الأقل في مواجهات اندلعت بين أنصار الطرفين وبين ناشطي المعارضة والشرطة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك