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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 08:22 م 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:22

رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كيتا في باماكو في 18 شباط/فبراير 2016

أعلن ديوان الرئاسة في باماكو ان رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كيتا سيترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية تموز/يوليو والتي سينافسه فيها ما لا يقل عن 15 مرشحا.

وقالت الرئاسة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر إن "الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا ادلى من مقر اقامته في سيبينيكورو (ضاحية باماكو) باعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 29 تموز/يوليو 2018".

واضافت ان اعلان الترشح الذي تلاه الرئيس المنتهية ولايته سيذاع عبر التلفزيون الرسمي مساء الاثنين.

وارفقت الرئاسة تغريدتها بصورة لكيتا (73 عاما) بدا فيها واقفا خلف منبر كتب عليه "إعلان ترشح ابراهيم ابو بكر كيتا - باماكو - الاثنين 28 أيار/مايو 2018".

ومنذ اكثر من شهرين اعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والاحزاب المنتمية الى الاكثرية الحاكمة دعمها لترشح كيتا لولاية ثانية لكن الاخير لم يكن قد اعلن رسميا قراره خوض الانتخابات المقبلة.

ووقع شمال مالي في آذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت في كانون الثاني/يناير 2013 الى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.

لكن مناطق بكاملها في البلاد ما زالت غير خاضعة لسيطرة قوات حكومة مالي والقوات الفرنسية وقوة الأمم المتحدة (مينوسما) التي دائما ما تتعرض لهجمات، رغم توقيع اتفاق سلام في ايار/مايو-حزيران/يونيو 2015 كان يفترض ان يؤدي الى عزل نهائي للجهاديين.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات الى وسط وجنوب مالي، كما عبرت الحدود الى دول مجاورة ولاسيما بوركينا فاسو والنيجر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب