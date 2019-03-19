هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 07:39 ص

نشر رئيس مجلس إدارة بوينغ الإثنين رسالة طويلة خطية وبالفيديو سعيا لطمأنة شركات الطيران وركابها حيال التزام عملاق صناعة الطائرات بمعايير السلامة.

وظهر دينيس ميولنبرغ في الفيديو مرتديا سترة كحلية وقميصا أزرق بدون ربطة عنق وخلفه مجسمات لطائرات بوينغ، ليؤكد أن "السلامة في قلب ما نحن عليه في بوينغ. ضمان رحلات آمنة وموثوقة على طائرانا قيمة راسخة من قيمنا والتزام تجاه العالم أجمع".

وتواجه الشركة أزمة كبرى إثر تحطم طائرة من طراز "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 آذار/مارس في حادث أوقع 157 قتيلا، بعد حوالى أربعة أشهر فقط على حادث مماثل تعرضت له طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في تشرين الأول/أكتوبر ومقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وتوحي أوجه الشبه بين الحادثين بأن بوينغ تأخرت في تصحيح نظام للتحكم بالطيران يعرف بـ"نظام تعزيز خصائص المناورة" (إم سي إيه إس) يعزز توازن الطائرة لمنعها من السقوط.

وأحدثت صحيفة "سياتل تايمز" صدمة جديدة الأحد إذ أشارت نقلا عن مصادر إلى وجود تقارب كبير بين شركة بوينغ والإدارة الفدرالية الرئيسية المكلفة المصادقة على طائراتها.

وتعهد رئيس بوينغ مرة جديدة بـ"وضع صيغة جديدة للبرنامج المخصص لطائرات 737 ماكس قريبا في الخدمة، وتدريب الطيارين بما يسمح بالرد على الأسئلة التي طرحت إثر حادث رحلة لايون إير 610".

وقال ميولنبرغ "فريقنا بكامله في خدمة نوعية وسلامة الطائرات التي نقوم بتصميمها وبنائها وصيانتها"، مضيفا أنه يتفهم ويأسف للمشكلات التي تواجهها شركات الطيران وركابها طالما أن طائرات 737 ماكس متوقفة عن الطيران في جميع أنحاء العالم.

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