هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 07:33 م

زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يتحدث الى الصحافيين

أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبدأ الثلاثاء المقبل، في حين يتم تعيين المسؤولين الأساسيين عن هذه العملية القضائية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأشار ماكونيل الى أنه يتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الى مجلس الشيوخ الأربعاء.

وقال الزعيم الجمهوري للصحافيين "نعتقد أنه إذا حدث ذلك، وهو الأمر المرجح، فسوف نتابع الخطوات الأولية هنا هذا الأسبوع والتي تشمل حضور رئيس المحكمة العليا كي يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية وبعض الإجراءات الأخرى".

وأضاف "نامل تحقيق ذلك بالاجماع، ما يجعلنا جاهزين للبدء بالمحاكمة الفعلية الثلاثاء".

وماكونيل العضو في الحزب الجمهوري استبعد ما يتم تداوله بأنه سيحاول منع المحاكمة من المضي قدما.

وقال "التأييد لمشروع قانون لرد القضية قليل جدا او معدوم، لدينا واجب الاستماع الى الحجج المقدمة".

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت في وقت سابق أن بنود الاتهامات سوف يتم تحويلها الى مجلس الشيوخ الاربعاء لتمهيد الطريق امام بدء محاكمة ترامب، ليصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لهذا الاجراء بهدف عزله.

ومن غير المرجح إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بالنظر الى حيازة الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، وذلك لصعوبة تجاوز عتبة ثلثي الأصوات المطلوب

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