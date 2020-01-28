هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 07:28 م

منظر عام لمستوطنة معاليه أفرايم الإسرائيلية في وادي الأردن بالضفة الغربية المحتلة في 27 كانون الثاني/يناير 2020

انتقد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الثلاثاء خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المشؤومة" للسلام واعتبر إعلانها "يوماً أسود" للقضية الفلسطينية.

وقال الطراونة في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي عقب إعلان ترامب خطته، إن هذه الخطة "مشؤومة، ويوم أسود للقضية الفلسطينية يذكرنا بوعد بلفور".

في عام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا من خلال وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة بإقامة "وطن قومي للشعب اليهودي" على أراضيها.

وأكد الطراونة أن "هذه الخطة مرفوضة جملة وتفصيلا من الشعبين الأردني والفلسطيني"، مشيرا إلى عدم قبولها من "أي مواطن عربي أو منصف في العالم".

واعتبر ان "صفقة القرن هذه معادلة من طرف واحد وإهداء مجاني لإسرائيل".

واعلن ترامب الثلاثاء من واشنطن والى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتاياهو خطته لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وسط رفض ومقاطعة من قبل الفلسطينيين.

من جهة أخرى، تظاهر مئات الأردنيين امام السفارة الأميركية في عمان بالتزامن مع اعلان ترامب خطته رفضا لها.

وتجمع نحو 400 شخص قرب السفارة الأميركية في منطقة عبدون (غرب عمان) وسط تواجد أمني كثيف للتعبير عن رفضهم "صفقة القرن".

ورفع مشاركون لافتات كتب عليها "فلسطين ليست للبيع، سنسقط كل صفقاتكم" و"أمريكا رأس الإرهاب، صفقتكم لن تمر. تسقط صفقة القرن وعرابيها".

وهتف هؤلاء "فلسطين عربية"، و"فليسقط غصن الزيتون ولتحيا البندقية"، اضافة الى "فلتسقط وادي عربة" في إشارة الى اتفاقية السلام الموقعة بين اسرائيل والأردن عام 1994.

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