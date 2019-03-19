هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 12:18 ص

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في مدينة سيدني في 8 شباط/فبراير 2019

اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد الاعتداء الذي شنه متطرف أسترالي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بأنها "متهورة" و"مشينة" و"مسيئة".

وكان إردوغان الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام. وهو كان حذر بشكل خاص من أن الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال موريسون "أدلى الرئيس التركي إردوغان بتصريحات أعتبر انها مسيئة للغاية للأستراليين ومتهورة جدا في البيئة الحساسة للغاية التي نحن فيها".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي بـ"المشينة" تعليقات أدلى بها الرئيس التركي حول ردود فعل أستراليا ونيوزيلندا بعد الاعتداء الذي وقع في كرايست تشيرش.

وأدلى موريسون بهذه التصريحات بعد استدعاء السفير التركي على خلفية تعليقات إردوغان، رافضا "الاعتذارات" التي تم تقديمها.

وقال رئيس الحكومة الأسترالية "أنا انتظر، وقد طلبتُ توضيح هذه التصريحات وسحبها".

وتابع "سأنتظر لأرى ما سيكون عليه رد فعل الحكومة التركية، قبل اتخاذ قرار بشأن تدابير أخرى. ولكن يمكنني أن أقول لكم أن كل الخيارات مطروحة".

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