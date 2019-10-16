هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 03:07 م

متظاهرون انفصاليون يرفعون لافتة كتب عليها "الجمهورية الكاتالونية" في برشلونة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أجرى رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز محادثات طارئة مع قادة المعارضة الاربعاء لبحث الاحتجاجات العنيفة للانفصاليين في كاتالونيا.

واصيب العشرات واعتقل عشرات آخرون خلال ليلتين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن اقليم كاتالونيا.

وخرج المتظاهرون احتجاجا على حكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وتعيد هذه الأحكام التي صدرت الاثنين احياء التوترات في الاقليم الغني الواقع شمال شرق البلاد والمنقسم بين الموالين لمدريد والراغبين في الانفصال عن اسبانيا.

وفي برشلونة مساء الثلاثاء وجهت الشرطة التهم لمئات المتظاهرين المقنعين الذين رشقوا الشرطة وأشعلوا النار في سلال القمامة والصناديق الكرتونية.

وفي تغريدة قال سانشيز إن الحكومة "تدين بشدة وبقوة العنف الذي يسعى إلى كسر التعايش في كاتالونيا".

والاربعاء خرج الاف المحتجين في مسيرة على الطرق السريعة في خمس بلدات كاتالونية باتجاه برشلونة.

ويعتزمون التجمع هناك الجمعة الذي دعت النقابات إلى اضراب عام فيه.

وسيلتقي سانشيز بزعماء المعارضة "لابلاغهم بتصميم الحكومة على ضمان الأمن بحزم ووحدة".

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرق إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.

افل-ادبه/اش/ج ب

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