هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مارس, 2019 09:55 ص

أكراد عراقيون يضيئون الشموع في غربيل عاصمة كردستان العراق في 22 آذار/مارس 2019 تكريماً لضحايا حادث غرق العبارة في الموصل

طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من مجلس النواب إقالة محافظ نينوى ونائبيه على إثر حادث غرق العبارة الذي راح ضحيته 100 شخص على الاقل.

واوضح عبد المهدي في الطلب الذي وجهه الى رئيس مجلس النواب ونشره مكتبه الاعلامي "للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي (....) نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه".

ووفقا لنصوص الدستور، يمكن لمجلس النواب إقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء.

وكان اغلب ضحايا غرق العبارة الخميس في مدينة الموصل ثاني كبرى مدن العراق، من النساء والاطفال الذين كانوا يحتفلون بيوم عيد نوروز الذي يحييه الاكراد بشكل خاص.

وتعرض موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب الجمعة للرشق بالحجارة من قبل متظاهرين غاضبين في موقع غرق العبارة.

واعلن العراق الحداد ثلاثة أيام عقب الحادث.

وفي الوقت الذي لا يزال الغضب في أوجه في الموصل مع استمرار البحث عن مفقودين، غادر رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة في أول زيارة له إلى الخارج منذ توليه منصبه.

وقال عبد المهدي في توضيح نشره قبل مغادرتهة "أشعر بحرج كبير على تركي البلاد في هذه الظروف خصوصا بعد حادثة العبارة في الموصل العزيزة وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام".

واضاف "لكن طبيعة الزيارة باعتبارها (زيارة عمل) هدفها الاول خدمة العراق والعراقيين ولأهمية اللقاءات المرتقبة وما تحققه من مكاسب للوطن والمنطقة، ولصعوبة تأجيل الزيارة مرة أخرى بعد الاعدادات المعقدة والطويلة. لا يسعني الا المضي قدما في هذه الزيارة".

ويلتقي عبد المهدي في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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