هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 05:58 م

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عن اجراء انتخابات مبكرة بعد انهيار التحالف الحكومي إثر نشر مقتطفات فيديو أجبرت نائبه، الزعيم اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراخه، على الاستقالة.

وقال كورتز "اقترحت على رئيس الجمهورية إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن".

وأظهرت تقارير إعلامية الجمعة، استناداً إلى شريط فيديو تم تداوله، أنّ شتراخه وعد بعقود عامة في مقابل الحصول على مساعدة من رجل اعمال روسي قبل بضعة أشهر من الانتخابات البرلمانية في النمسا عام 2017.

وقال كورتز "بعد تسجيلات الأمس، يجب أن أقول بصراحة: لقد طفح الكيل".

وأضاف أنّ "الجزء الخطير (في التسجيل) كان سلوك إساءة استخدام السلطة"، وأشار إلى شعوره الشخصي بالاهانة نتيجة ذلك.

والفضيحة التي تعرض لها حزب الحرية هي الأحدث في سلسلة مواقف إشكالية شهدها الحزب في الاشهر الأخيرة.

وأعلن المستشار النمساوي "حتى لو لم اصرّح علناً في حينه، لكن كانت هناك مواقف وجدت أنه من الصعب استيعابها".

وقال إنّ حزب الحرية يسيء إلى سمعة النمسا في الخارج، ولفت إلى أنّ اجتماعه الأخير مع ممثلي الحزب السبت ترك لديه الانطباع أنّه غير مستعد لإجراء تغييرات ضرورية للبقاء في الحكومة.

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