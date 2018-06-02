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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 02:17 م 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 14:17

رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي يحضر عرضا عسكريا لاحياء ذكرى "يوم الجمهورية" بتاريخ 2 حزيران/يونيو 2018 في روما

حضر رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي عرضا عسكريا السبت في أول يوم له في منصبه فيما يتوجه نائبه ماتيو سالفيني إلى صقلية كجزء من حملته ضد الهجرة غير الشرعية.

وجرى العرض العسكري الذي حضره كونتي إلى جانب الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا احياء لذكرى "يوم الجمهورية" الذي تأسست فيه الجمهورية الايطالية عام 1946.

وأدى كونتي اليمين الدستورية الجمعة ليترأس حكومة مناهضة للمؤسسات التقليدية وللاتحاد الأوروبي، منهيا بذلك شهورا من الضبابية سادت منذ انتخابات آذار/مارس.

ويترأس الأكاديمي البالغ 53 عاما حكومة تضم وزراء من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتشدد، في أول ائتلاف شعبوي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويرث رئيس الوزراء الحديث العهد بالسياسة جملة ملفات عن سلفه باولو جينتيلوني بينها المصاعب المالية التي تواجهها شركات على غرار مجموعة "الفا" وشركة "اليطاليا" إلى جانب قمة مجموعة الدول السبع في كندا وقمة مهمة للاتحاد الأوروبي ستعقد نهاية الشهر الجاري ومسألة الهجرة الشائكة.

وتعد الهجرة الملف الذي يشكل مصدر قلق رئيسيا بالنسبة لوزير الداخلية الجديد سالفيني (45 عاما) وهو زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة والإسلام والذي أعلن الجمعة أنه سيزور صقلية للاطلاع بنفسه على الوضع في نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للاجئين الفارين من الحرب والمجاعة في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وقال سالفيني، أحد حلفاء زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن، إن "مسألة الهجرة لا تزال الملف الساخن رغم تراجع عدد الوافدين الجدد".

وأضاف "سأكون في صقلية الأحد. الوضع هادئ حاليا لكن السبب الوحيد لذلك هو شدة ارتفاع أمواج البحر".

ووصل أكثر من 150 مهاجرا، بينهم تسعة أطفال، إلى صقلية على متن سفينة انقاذ في وقت متأخر الجمعة.

وأكد سالفيني لدى ادائه اليمين الدستورية أنه سيطلب من الخبراء في وزارته توصيات بشأن "كيفية خفض عدد المهاجرين الوافدين وزيادة عدد عمليات الطرد".

- يونكر لا يؤيد "دروسا" لروما -

وبصفته رئيسا للوزراء، سيتحمل كونتي مسؤولية تطبيق برنامج امني واخر مناهض التقشف، وهي بين التعهدات الانتخابية الرئيسية للحزبين الشعبويين.

وإلى جانب سالفيني، تولى وزير التطوير الاقتصادي وزعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو منصب نائب كونتي.

ولم تصدر عن كونتي كثير من التصريحات العلنية منذ تعيينه، في حين أظهر دي مايو وسالفيني جرأة أكثر في التحدث عبر الإعلام.

من جهته، دعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر إلى احترام حكومة كونتي الجديدة المشككة بالاتحاد الأوروبي بعدما دعا الايطاليين في وقت سابق إلى العمل بجد أكثر والكف عن تحميل الاتحاد مسؤولية المشاكل التي تمر بها البلاد.

وقال يونكر في مقابلة مع مجموعة "فونكي ميديينغروب" الألمانية "علينا ان نظهر احتراما لايطاليا".

وردا على سؤال عن دين ايطاليا الهائل، قال يونكر انه لا يؤيد "اطلاقا اعطاء الدروس لروما. هذا ما حدث بافراط حيال اليونان خصوصا من قبل الدول الناطقة بالالمانية"، مثل المانيا خلال ازمة دين اثينا.

ودعا الى عدم ارتكاب الاخطاء نفسها التي حصلت مع اثينا وخصوصا عندما وصل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس زعيم حزب "سيريزا" اليساري المتشدد، الى السلطة مطلع 2015.

وقال رئيس المفوضية الاوروبية ان "كرامة الشعب اليوناني اهينت وهذا يجب الا يتكرر مع ايطاليا الآن". واضاف "ادعو الى التحرك بطريقة هادئة. لا اريد على الاطلاق التدخل في السياسة الداخلية الايطالية".

ورأى ان "الايطاليين يعرفون بدقة ما هو جيد لبلدهم وسيتدبرون امرهم".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب