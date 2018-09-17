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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 04:41 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:41

أسرة باكستانية تتابع عبر التلفزيون خطابا لرئيس الحكومة عمران خان في 19 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)