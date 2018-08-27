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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 03:45 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:45

دعا رئيس الوزراء التشيكي البليونير اندريه بابيس الاثنين إلى وضع خطة عمل شاملة لوقف الهجرة في اوروبا، وهي القضية التي سيناقشها اثناء زيارته ايطاليا ومالطا هذا الاسبوع.

وكتب بابيس في مقال نشرته صحيفة "دي ان اياس" اليومية "اذا لم ترحب ايطاليا ومالطا بالمهاجرين، فسترحب بهم اسبانيا. وعليه فنحن نبعث برسالة الى المهاجرين أن بإمكانهم الحضور إلى أوروبا من المغرب عبر إسبانيا".

وأضاف بابيس "يجب أن يتوقف ذلك، والا فإننا لن نتمكن مطلقا من وقف تدفق المهاجرين .. وأنا اعتزم مناقشة هذه المسألة مع قادة الاتحاد الاوروبي واشارك في تطبيق خطة عمل شاملة".

وستتزامن زيارة رئيس الوزراء المناهض للهجرة إلى ايطاليا ومالطا مع زيارة نظيره المجري فيكتور اوربان الذي يتبنى الموقف المتشدد نفسه من قضية الهجرة.

وقال بابيس "أرغب في مناقشة هذه المسألة مع شركائي في إيطاليا ومالطا وطبعا مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تفاوضت مؤخراً مع إسبانيا".

وأضاف "يجب أن نبدأ التعاون بطريقة جدية لإيجاد حل لأننا خسرنا ثلاث سنوات بدون فائدة في نقاش حاد بشأن حصص المهاجرين".

وتعتبر الهجرة من المسائل السياسية الساخنة في جمهورية تشيكيا العضو في الاتحاد الاوروبي والبالغ عدد سكانها 10,6 ملايين نسمة والتي لم يستقر فيها سوى عدد قليل من المهاجرين منذ أزمة الهجرة في 2015.

وجدد بابيس التأكيد الاثنين أن جمهورية تشيكيا لن ترحب بأي مهاجر.

وقال "هذه خطوة رئيسية ورمز ورسالة الى المهاجرين ومهربيهم أنه ليس من المفيد الركوب في قارب متوجها إلى أوروبا".

والشهر الماضي اعتبر بابيس أن طلب إيطاليا ان تقبل دول في الاتحاد الاوروبي نحو 450 مهاجراً عالقين في البحر هو "الطريق إلى الجحيم".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب