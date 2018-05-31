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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 11:07 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 11:07

رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي يلقي كلمة في مجلس النواب في مدريد في 30 ايار/مايو 2018.

يحاول رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الذي اضعفته ادانة حزبه المحافظ في قضية فساد اقناع مجلس النواب بعدم تاييد مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية.

وفي ظل توتر الاسواق المالية الناجم عن الازمة السياسية في ايطاليا، من المتوقع ان تستمر المداولات العاصفة حتى التصويت المتوقع بعد ظهر الجمعة على المذكرة.

وفي حين كان المحللون السياسيون يعتبرون في بداية الأسبوع أن فرص نجاح المذكرة ضئيلة، يبدو أن الامور تغيّرت في مدريد. فقد تحدثت صحيفة "ايل موندو" الخميس عن "أول مذكرة حجب تحظى بفرصة" لاعتمادها.

وقال رئيس الحزب الاشتراكى المعارض بيدرو سانشيز، الذي سيحل في حال تأييد المذكرة محل رئيس حكومة المحافظين الموجودين في السلطة منذ عام 2011 ، ان "عزلك سيد راخوي هو خاتمة حقبة سياسية انتهت، هي حقبتك".

إلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، يمكن أن يجمع سانشيز حتى 175 صوتا لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب بوديموس اليساري المتطرف والانفصاليين الكاتالونيين وأحزاب سياسية إقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع الأكثرية المطلقة (176 صوتا).

-حزب الباسك القومي يحسم-

وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقا على قرار حزب الباسك القومي (5 نواب) الذي لم يعلن موقفه بعد لكنه قد يمنح أصواته الى الحزب الاشتراكي الذي يحكم معه بلاد الباسك.

وفي سبيل اقناعهم، اكد سانشيز الذي ينوي الحكم موقتا وتمرير اجراءات اجتماعية قبل ان يدعو الى إجراء انتخابات، انه لن يمس الموازنة التي تلحظ سخاء ماليا لمنطقة الباسك.

وقال متوجها الى الانفصاليين الكاتالونيين انه سيحاول "بناء الجسور" مع الحكومة الاقليمية في برشلونة.

وقال في هذا الصدد "داخل الامة الاسبانية، هناك أقاليم تشعر أيضا بانها من الامم (...) يمكننا التعايش ضمن الدستور".

- نقاش حاد -

وتتميز النقاشات بعدائية شديدة. واتهم راخوي الاشتراكيين بالكذب من خلال المبالغة في مدى أهمية الإدانة بالفساد التي سرعت في تقديم مذكرة حجب الثقة الجمعة الماضي.

وتعرف قضية إدانة "الحزب الشعبي" برئاسة راخوي باسم "غورتيل".

وحكمت المحكمة على 29 شخصا بينهم حوالي 12 من الكوادر السابقين أو المسؤولين بما مجموعه 351 سنة سجناً بعد أن أدانت الحزب بالاستفادة من أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر رؤساء بلديات تابعين له، من خلال فساد مؤسساتي مستشر عبر "التلاعب بصفقات عامة".

وخلص القضاء أيضا الى وجود "صندوق سري" ضمن الحزب وشكك في "مصداقية" شهادة راخوي الذي نفى وجود حسابات موازية أمام المحكمة، وأمر الحزب بإعادة 250 ألف يورو.

وقال سانشيز ان السؤال هو معرفة ما اذا كانت "هذه الديمقراطية قادرة على تحمل رفاهية تقييدها سنتين إضافيتين بفساد حزب الشعب" حتى الانتخابات المقبلة المقررة في الأصل عام 2020.

يرفض كل حلفاء سانشيز المحتملين إجراء انتخابات بشكل فوري، وهو مطلب حزب "سيودادانوس" (مواطنون) الذي يمثله 32 نائبا، ويتصدر استطلاعات الرأي. لم يعد هذا الحزب، الذي يُعتبر معارضا شرسا لامتيازات بلاد الباسك ولاستقلال كاتالونيا، حليف راخوي لكنه رفض حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي.

وحتى الان، ما زال راخوي يستبعد الاستقالة ما يسمح لحزبه بالبقاء في السلطة الى حين تنظيم انتخابات مبكرة ما يمكنه في نهاية المطاف من الحؤول دون تسلم سانشير السلطة.

ويرى المحللون انه حتى في حال نجاة راخوي من مذكرة حجب الثقة، فانه سيخرج من هذه المعركة ضعيفا جدا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب