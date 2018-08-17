رجال الإنقاذ يبحثون عن ما بين 10 إلى 20 مفقوداً في حطام جسر جنوى (إعلام)
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رجال إنقاذ يجرون عمليات بحث بين حطام جسر موراندي في جنوى في شمال إيطاليا في 17 آب/أغسطس 2018 بعد ثلاثة أيام على انهيار الجسر(afp_tickers)
يواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث في حطام الجسر المنهار في جنوى في شمال إيطاليا عن ما بين 10 و20 مفقوداً، بحسب وسائل إعلام إيطالية نقلاً عن مصادر في المقاطعة.
والمفقودون هم أشخاص يُشتبه بأنهم مرّوا على الجسر. وقد قطعت أخبارهم منذ حصول الكارثة التي أدت إلى مقتل 38 شخصاً وإصابة 15 آخرين بحسب الحصيلة الموقتة.
وأعلن رجال الإطفاء أن "عمليات البحث متواصلة مع إزالة ونقل قطع كبيرة من الجسر المنهار من أجل العثور على المفقودين".
ويصرخ أحد عناصر الإطفاء بنبرة قلقة في تجويف بين أكوام الحجارة والإسمنت والحطام في مقطع فيديو نشره رجال الإطفاء "هل هناك أحد؟ هل هناك أحد؟"
وبحسب إدارة المقاطعة، يعمل حوالى ألف شخص في الموقع بينهم قرابة 350 رجل إطفاء.
ورغم أن أعمال البحث لم تنته بعد، إلا أن جنازات رسمية ستُجرى قبل ظهر السبت في مركز معارض جنوى مع قداس إلهي بحضور السلطات الإيطالية العليا.
لكن بحسب الصحافة، اختار عدد من العائلات عدم الانضمام إلى هذه المراسم، مثل عائلة ستيلا بوتشا البالغة 24 عاماً التي قضت في الكارثة برفقة صديقها وتريد عائلتها إقامة مراسم تشييع خاصة لها في فيانو ديلا كيانا قرب أريتسو في وسط البلاد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب