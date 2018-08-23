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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أغسطس, 2018 11:46 ص 23 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:46

الشرطة الفرنسية تغلق طريقا في تراب بجنوب غرب باريس في 23 آب/اغسطس بعدما اقدم رجل على قتل والدته وشقيقته.

قتل رجل بواسطة سكين والدته وشقيقته وأصاب شخصاً ثالثاً بجروح خطيرة في بلدة تراب قرب باريس الخميس قبل ان تقتله الشرطة فيما تحاول السلطات تحديد دوافعه وما اذا كان هذا العمل له طابع إرهابي.

وذكرت السلطات ان الرجل مدرج على قائمة المراقبين أمنيا لارتباطهم بالإرهاب منذ العام 2016. ولم تتضح دوافعه بعد لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالته الدعائية "أعماق".

إلا أن الخبراء يدعون عادة إلى توخي الحذر حيال بيانات المجموعة التي تتبنى فيها هجمات حيث أعلن التنظيم المتطرف مؤخرا مسؤوليته عن أعمال عنف استُبعد ارتباطه بها وذلك في وقت يتعرض إلى خسائر على الأرض في الشرق الأوسط.

وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على موقع "تويتر" "أتضامن مع الضحايا وأحبائهم" مضيفا "أنوه برد فعل قوات الأمن النموذجي وجاهزيتهم".

وكان المهاجم مدرجاً على قائمة الأشخاص الخاضعين للمراقبة الأمنية لارتباطهم بالإرهاب بعدما أعرب عن مواقف متطرفة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.

ويبلغ عدد سكان ترامب حوالي 30 ألفاً وهي جزء من الضواحي الأبعد التي تقع ضمن منطقة باريس "الكبرى" على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة.

ويعرف عن البلدة الواقعة على مقربة من منطقة فرساي الثرية، حيث يقع قصر فرساي الشهير، مشكلاتها الاجتماعية العديدة المرتبطة بالفقر وانتشار العصابات والتشدد الإسلامي.

ويشتبه أن نحو 50 من سكانها غادروا فرنسا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وفق ما قالت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس في وقت سابق.

ولا تزال فرنسا تعيش حالة تأهب قصوى منذ سلسلة اعتداءات نفذها متطرفون إسلاميون منذ العام 2015 وأسفرت عن مقتل أكثر من 240 شخصا.

ووقع آخر اعتداء من هذا القبيل في فرنسا في 12 أيار/مايو عندما نفذ فرنسي ولد في الشيشان هجوما تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وسط باريس حيث قتل أحد المارة وجرح أربعة أشخاص آخرين بسكين، قبل أن تقتله الشرطة.

وأحبطت السلطات الفرنسية 51 هجوما على أراضيها منذ كانون الثاني/يناير 2015.

- أول تسجيل صوتي للبغدادي منذ عام -

سارعت وكالة أعماق عبر حسابات على تطبيق "تلغرام" الخميس إلى إعلان أن "منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غرب باريس من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.

وخلال السنوات الماضية، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية تنفيذ اعتداءات دموية حول العالم أوقعت عشرات القتلى من فرنسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها. وتتنوع تلك العمليات بين تفجيرات وإطلاق نار أو عمليات طعن ودهس بالسيارات.

وكان زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي دعا أنصاره مساء الأربعاء في أول تسجيل صوتي يُنسب إليه منذ عام، إلى تنفيذ المزيد من الهجمات في الدول الغربية.

وجاءت رسالة البغدادي بعدما خسر التنظيم تدريجياً خلال العامين الماضيين غالبية المناطق التي أعلن منها "الخلافة" في سوريا والعراق في العام 2014.

ويعود آخر تسجيل صوتي للبغدادي إلى 28 أيلول/سبتمبر من العام 2017، قبل أقل من شهر على طرد التنظيم المتطرف من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا سابقاً.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب