هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:42 م

صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2019 لرسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول العملية العسكرية التركية في سوريا.

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب اردوغان في رسالة غير عادية أرسلها اليه في نفس اليوم الذي شنت فيه تركيا هجومها في شمال سوريا قائلا "لا تكن أحمقا"، منبها اياه من أنه يخاطر بأن يذكره التاريخ ك"شيطان".

وبعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي خطوة اعتبرت بمثابة ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية، أبلغ ترامب إردوغان بأنه سوف يدمر اقتصاد أنقرة إذا ما ذهب الغزو بعيدا.

وفي لهجة تخلو من المجاملات الدبلوماسية، بدأ ترامب رسالته بتهديد صريح.

وكتب الرئيس الأميركي في الرسالة المؤرخة في 9 تشرين الأول/أكتوبر والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها "دعنا نتوصل الى اتفاق جيد".

وأضاف "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

وتابع "سوف ينظر اليك التاريخ بشكل ايجابي اذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وانسانية (...) وسوف ينظر اليك الى الأبد كشيطان اذا لم تحدث الأمور الجيدة".

ولفت ترامب الى ان "اتفاقا عظيما" أمر ممكن اذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على انه "ارهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وختم ترامب رسالته الى اردوغان بالقول "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمقا"، مضيفا "سوف أتصل بك لاحقا".

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