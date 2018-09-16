محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 03:32 ص 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 03:32

الرئيس الاميركي دونالد ترامب في داكوتا الشمالية في 7 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)