هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 03:33 م

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران.

وافاد تقرير الوكالة الاحدث حول برنامج إيران النووي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه ايران للوكالة".

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، الا ان مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا ان الوكالة تطرح اسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت اسرائيل انه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وذكرت مصادر ان الوكالة اخذت عينات من الموقع في منطقة توركز اباد في طهران في الربيع الماضي.

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كلغم في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.

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