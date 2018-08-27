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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 11:24 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:24

وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تتحدث إلى السفراء في برلين بتاريخ 27 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)