هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 09:29 ص

رجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في باصات اثر المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن في 19 تشرين الاول/اكتوبر 2019 في سانتياغو.

علق آلاف الركاب الاحد في مطار سانتياغو مع الغاء أو تأخير رحلات بسبب حظر التجول الذي أعلنته الحكومة التشيلية إثر التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن عددا كبيرا من الركاب افترشوا الأرض في الممرات في المطار فيما كان آخرون ينتظرون في صفوف طويلة أمام مكاتب شركات الطيران في انتظار معلومات عن رحلاتهم.

وتم الغاء مئات الرحلات المغادرة من مطار سانتياغو فيما تم تغيير مواعيد رحلات أخرى بعد انفجار الغضب الاجتماعي في سانتياغو منذ الجمعة.

وقالت طالبة بيروفية قدمت الى تشيلي للمشاركة في مؤتمر علمي حول الغابات مع نحو 120 شخصا آخرين "نحنا هنا بسبب حظر التجول، ولا نعلم شيئا عن رحلاتنا" مضيفة "يجب ان ننتظر في صفوف طويلة لمعرفة ما يحصل، ولا نعرف ما اذا كانت التظاهرات ستتفاقم".

في العاصمة التشيلية التي تعد حوالى سبعة ملايين نسمة والتي تخضع لحظر تجول ليلي بين الساعة 22,00 ت غ حتى التاسعة، كانت وسائل النقل العام شبه مشلولة مع توقف تام للمترو وجزئي للحافلات.

وأوقعت أعمال الشغب والنهب سبعة قتلى منذ الجمعة في أسوأ اضطرابات اجتماعية تشهدها تشيلي منذ عقود.

وكان الركاب ينتظرون بفارغ الصبر في المطار لمعرفة ما اذا سيتمكنون من الخروج من المطار بسبب حظر التجول وغياب وسائل النقل.

وأعلنت عدة شركات محلية ودولية عن تأخير رحلاتها.

وقد اعتبر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الأحد أنّ بلاده تخوض "حرباً ضدّ عدوّ قوي"، وذلك في معرض تعليقه على أعمال الشغب في البلاد.

ومساء الأحد أعلنت السلطات التشيلية توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل مدناً عدّة في شمال البلاد وجنوبها بسبب أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام.

وفرضت السلطات التشيلية مساء الأحد، لليلة الثانية على التوالي، حظر تجوّل في العاصمة سانتياغو في محاولة منها للحدّ من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام.

وقال المسؤول عن الدفاع الوطني الجنرال خافيير إيتورياغا إنّ "حظر التجوّل يسري اعتباراً من الساعة التاسعة مساء (22,00 ت غ)" وحتى السادسة صباحاً، داعياً سكان العاصمة إلى "التزام الهدوء وملازمة منازلهم".

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