هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2020 07:11 ص

صورة جوية تظهر صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام في مكة فارغين في أول أيام رمضان في 24 نيسان/أبريل 2020

بدأ مئات ملايين المسلمين حول العالم الجمعة شهر رمضان في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، الذي تأمل الأمم المتحدة مكافحته عبر تسريع انتاج لقاح سيكون متاحاً للجميع.

وأطلقت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التابعة لها، الجمعة مبادرة دولية لانتاج اللقاحات والعلاجات للوباء العالمي الذي أودى بحياة أكثر من 190 ألف شخص في العالم وتسبب بتوقف النشاط الاقتصادي.

وأظهرت صور التقطت بواسطة طائرة مسيّرة صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام فارغين تماما وسط شلل في الحركة في مكة حيث تفرض السلطات حظرا للتجول. وبعد أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود، بدأ المسلمون صيامهم من دون الصلوات في المساجد ولا موائد الإفطار والسحور العائلية أو العامة.

وقالت ربة العائلة الإندونيسية فترية فاميلا "رمضان هذا العام مختلف جدا، بلا أجواء احتفالية". وأضافت "أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من الذهاب إلى الجامع لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ لقد تغير العالم".

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الخميس عن "ألمه" لحلول شهر الصوم في مثل هذا الوضع، مشددا على أن هذه الإجراءات هي "للمحافظة على أرواح الناس".

وفي حين أن نصف سكان العالم يخضعون للعزل في منازلهم، شدّدت منظمة الصحة العالمية على أن وحده اكتشاف لقاح أو علاج فعّال سيسمح بالسيطرة على الوباء. وأشار مدير المنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس إلى أن ذلك سيستغرق "وقتاً طويلاً".

- "للجميع في كل مكان" -

وفي مواجهة حال الطوارئ الصحية، بدأ السباق العالمي بين المختبرات لإيجاد اللقاح المناسب، مع احتمال تحقيق في نهاية المطاف أرباح كبيرة. وأُطلقت ستة تجارب سريرية خصوصاً في بريطانيا وألمانيا.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن التحدي يكمن في الحصول على لقاح أو علاج "آمن وفعال" وأن يكون متاحاً "للجميع في كل مكان" محذّراً من أن يستفيد "نصف العالم" فقط من اللقاح.

إلا أن لا الصين ولا الولايات المتحدة وهي اليوم بؤرة الوباء العالمي مع أكثر من 50 ألف وفاة، حضرتا طرح هذه المبادرة التي تشارك فيها دول عدة في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً من الوباء مع 116 ألف وفاة.

وفيما بدا انه راغب على الأرجح بتقديم مساهمته في المعركة ضد كوفيد-19، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس عن فرضية "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة الفيروس ما أثار ذهولا في الأوساط العلمية.

ودفع ذلك ترامب الجمعة إلى توضيح تصريحاته فقال "كنت أطرح سؤالا على الصحافيين بطريقة ساخرة". وكان البيت الابيض اعتبر في وقت سابق ان تصريحات الرئيس أُخرجت من سياقها.

وحذر صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية الجمعة من فرض تدابير حمائية على المنتجات الأساسية مثل الأدوية خلال الأزمة الصحية.

في هذا السياق، تراوح المفاوضات بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي مكانها، ولم يتمّ إحراز أي "تقدّم ملموس" وفق ما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الجمعة.

وقال مصدر أوروبي إن "بريكست لم يعد يحظى بالاهتمام مع تفشي الوباء العالمي".

- متاجر مفتوحة في ولايات أميركية -

وتواجه كذلك الدول الأوروبية الـ27 صعوبات في التوافق فيما بينها: فقد أرجأ الاتحاد الأوروبي الخميس إلى منتصف أيار/مايو مسألة تطوير خطة إنعاش مشتركة، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ركوداً بنسبة لا تقلّ عن 7,1% للعام 2020 في الاتحاد الأوروبي.

على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، وقّع ترامب الجمعة خطة مساعدة اقتصادية جديدة تقدّر قيمتها بنحو 500 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد وخصوصاً الشركات المتوسطة والصغرى والمستشفيات.

وكان مجلس النواب صادق على الخطة لتضاف إلى خطة الإنعاش الاقتصادي التاريخية بقيمة 2200 مليار التي أقرّت في أواخر آذار/مارس.

ويُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بحوالى 12% في الفصل الثاني من العام الجاري وأن يرتفع معدّل البطالة ليبلغ قرابة 14%، بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة إحدى أسوأ الأعداد اليومية للوفيات بلغت 3176 وفاة، بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

وبالرغم من ذلك، قررت عدة ولايات منها تكساس وفرمونت وجورجيا الشروع في رفع القيود من خلال السماح لبعض المتاجر والمحلات بإعادة فتح أبوابها.

وفي أوروبا أيضا باشرت بعض الدول تخفيف القيود فيما تستعد دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا للقيام بذلك.

وأعلنت فرنسا الجمعة إن كورونا المستجد تسبب في وفاة 22245 شخصاً في البلاد مع تسجيل 389 وفاة إضافية في 24 ساعة، لكن عدد مرضى العناية المركزة يتراجع منذ 16 يوماً.

من جهتها، أعلنت إسبانيا، ثالث دولة أكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا (25549 وفيات)، الجمعة تسجيلها أدنى عدد وفيات يومي منذ شهر وهو 367 وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 22524 وفيات.

- برلين تستبق موجة ثانية -

إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى عدم التراخي فيما التهديد بموجة ثانية لا يزال قائماً.

في هذا السياق، قامت ألمانيا التي تُعد إحدى الدول الأوروبية الكبيرة التي أدارت الأزمة على أفضل وجه، بخطوات استباقية مرة جديدة.

على الرغم من وجود 13 ألف سرير فارغ في العناية المركزة من أصل 32 ألف في المجمل، ترفع ألمانيا قدراتها أكثر خصوصاً في برلين حيث يشيّد الجيش مستشفى بسعة ألف سرير.

وحذر مساعد مدير معهد روبرت كوخ المكلف السيطرة على الأمراض لارس شاده الثلاثاء من "خطر جوهري" بأن يعاود الوباء الانتشار "إذا أزيلت مجمل القيود بشكل مبكر".

وأظهرت دراسة جديدة عرضت الخميس في البيت الأبيض أن أشعة الشمس تقضي سريعا على فيروس كورونا المستجد.

لكن الدول الحارة ليست بمنأى عن الوباء، خصوصاً في إفريقيا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك