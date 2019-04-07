هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2019 11:41 ص

بعد ربع قرن، تتذكر رواندا الأحد الإبادة الجماعية التي جرت في 1994 وقتل فيها 800 الف شخص على الاقل معظمهم من اتنية التوتسي خلال مائة يوم، في مأساة غيرت وجه البلاد الى الأبد.

وخلال عشرة أعوام، أعادت رواندا بناء نفسها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. لكن ذكرى الإبادة الجماعية الأخيرة في القرن العشرين، لم تمح. وما زالت آثار الصدمة واضحة على أولئك الذين عاشوها، وعلى الشبان أيضا.

ودشن رئيس الدولة الرواندي بول كاغامي (61 عاما) الرجل الذي أخرج رواندا من الهاوية، مراسم إحياء الذكرى في نصب جيسزي في كيغالي حيث دفن أكثر من 250 ألفا من ضحايا الحملة.

وانحنى كاغامي الذي رافقته زوجته، أمام إكليل من الورود أولا قبل أن يضرم النار في شعلة ووقف بجانبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وسيلقي كاغامي بعد ذلك خطابا في مركز المؤتمرات في كيغالي، الذي يرمز إلى الحداثة في العاصمة الوراندية وتجدد البلاد منذ 1994.

وستقود مسيرة للذكرى، كاغامي ومدعويه إلى ستاد أماهورو (السلام باللغة الكينيارواندية)، حيث ستقام سهرة احتفالية.

وهذا الستاد الذي لجأ إليه في 1994 الآلاف من التوتسي للنجاة تحت حماية الأمم المتحدة من المجازر، غالبا ما يشهد أزمات ناجمة عن صدمات مؤلمة، تسمى "إيهاهاموكا" لدى الناس المضطربين الذين يعيشون المأساة من جديد.

- عزلة نسبية -

بتحريض من نظام الهوتو المتطرف الذي كان في السلطة آنذاك، أسفرت الإبادة الجماعية بين نيسان/إبريل وتموز/يوليو 1994، عن مصرع 800،000 شخص على الأقل، كما تقول الأمم المتحدة، خصوصا من أقلية التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.

وقد تسبب باندلاع الإبادة الجماعية اغتيال الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو، مساء السادس من نيسان/إبريل 1994. وفي اليوم التالي، أعطت القوات المسلحة الرواندية وميليشيا الهوتو المتطرفة، الأمر بارتكاب المجازر.

وبتشجيع من السلطات و"وسائل إعلام الكراهية"، بما فيها إذاعة "الف تلة" الشهيرة، ساهم قسم من الشعب ينتمي الى كل الطبقات الاجتماعية، في الإبادة، بالهراوات أو المناجل، التي استهدفت الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء البلاد.

وتعرض للقتل أيضا أفراد من الهوتو رفضوا الاشتراك في عمليات القتل، أو المشتبه في تعاطفهم مع التوتسي. ولم تتوقف المجزرة إلا بعد دخول التمرد التوتسي للجبهة الوطنية الرواندية إلى كيغالي في الرابع من تموز/يوليو، بقيادة زعيم عسكري شاب يبلغ من العمر 36 عاما هو بول كاغامي.

وحضر المراسم أمام النصب التذكاري رؤساء تشاد ادريس ديبي والكونغو دينيس ساسو نغيسو وجيبوتر اسماعيل عمر غله والنيجر محمد ايسوفو ورئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبيي.

ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، الذي جاء للتعبير عن دعم القوة الاستعمارية السابقة، هو الوحيد غير الأفريقي.

ولا يحضر رؤساء أي دول أخرى ما يعكس العزلة النسبية التي لا تزال تعاني منها رواندا.

- فتح الأرشيف -

تعذر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تلقى دعوة أيضا، الحضور لأسباب تتعلق بجدول أعماله، كما أعلن رسميا.

وأثار تغيبه خيبة أمل للروانديين الذين كانوا يأملون في رؤيته يعبر عن اعتذار فرنسا عن دورها في 1994. وتتهم السلطات الرواندية فرنسا بالتواط مع نظام الهوتو المسؤول عن الإبادة الجماعية إن لم يكن بالمشاركة فعليا في المجازر، وهذا ما نفته باريس باستمرار.

ويسمم هذا الجدل منذ سنوات العلاقات بين البلدين وإن باتت أفضل منذ انتخاب ماكرون في 2017. وقام رئيس الدولة الفرنسية بخطوات رمزية حيال كيغالي.

فقد أرسل أولا لتمثيله النائب ايرفيه بيرفيل، اليتيم الرواندي من التوتسي الذي تبنته عائلة فرنسية في 1994.

وأعلن الجمعة فتح "كل المحفوظات الفرنسية" للجنة من المؤرخين حول الفترة 1990-1994، وهو التزام تم التعهد به في ايار/مايو 2018 بعد اجتماع مع كاغامي.

وأعلن ماكرون الأحد أنه يريد أن يجعل السابع من نيسان/ابريل "يوما لإحياء ذكرى حملة إبادة التوتسي" في 1994 في رواندا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن "رئيس الجمهورية يحيي جهود الاستذكار التي يقوم بها الناجون وعبر عن رغبته في أن يصبح السابع من نيسان/إبريل يوما لإحياء ذكرى إبادة التوتسي".

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