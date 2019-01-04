رواية الرياض عن مقتل خاشقجي "لا تزال تفتقر الى المصداقية" (مسؤول أميركي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 07:00 م

الصحافي السعودي جمال خاشقجي في صورة التقطت في البحرين في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014

اعتبر مسؤول أميركي بارز الجمعة أن السلطات السعودية لم تظهر ما يكفي من "المصداقية" في كيفية إدارة التحقيق حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول لصحافيين طالبا عدم كشف هويته "من وجهة نظرنا فان الروايات التي كان مصدرها الجانب السعودي خلال الإجراءات القضائية لم تصل بعد الى مستوى المصداقية والمسؤولية المطلوبة".

وأضاف في اشارة الى قضية مقتل الصحافي السعودي في أوائل تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول "من مصلحة السعوديين التصدي لهذه المشكلة بحزم للتخلص من هذا العبء وطي صفحة هذه الحادثة التي أثارت هذه الضجة".

واشار المسؤول إلى ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي سيزور الرياض خلال الجولة التي سيقوم بها في الشرق الأوسط اعتبارا من الثلاثاء، "سوف يثير القضية" مع المسؤولين السعوديين.

وأضاف "سيواصل الضغط لكي يطلعنا المسؤولون على ما حدث ولكي يظهروا مصداقية حول الاجراءات القضائية التي بدأت هذا الأسبوع".

وطلبت النيابة العامة السعودية في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي الخميس عقوبة الإعدام لخمسة متهمين، في وقت لا تزال أسئلة كثيرة من دون إجابات في القضية التي أساءت الى صورة المملكة في العالم.

ولم تعرف أسماء الأشخاص الذين مثلوا الخميس أمام المحكمة. كما لم يعرف ما إذا كانت ستتم إحالة المسؤولين الذين أعفوا من مهامهم على القضاء.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في كانون الأول/ديسمبر، قرارا يحمّل ولي العهد السعودي "المسؤولية عن مقتل" الصحافي السعودي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض تحميل محمد بن سلمان أي مسؤولية.

وتقول الإدارة الاميركية إنها لا تملك دليلا على صلة الأمير محمد بقتل خاشقجي، وذلك على الرغم من أن تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" تتيح استخلاص ذلك، بحسب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ووسائل الاعلام، وترى أن التحالف مع السعودية ضروري لمواجهة إيران.

وأعتبر المسؤول الأميركي الجمعة "أن على السعوديين تقديم رواية تتصف بالمصداقية حول ما حدث"، مشددا على وجوب "التأكد من كشف هويات جميع المنفذين والمخططين من جانب السعوديين وتحميل هؤلاء كامل المسؤولية وإنزال العقوبات المناسبة بهم".

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