ووري رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الثرى بعد ظهر السبت في مسقط رأسه قرية كوتاما بشمال غرب البلاد في حضور مئات من أفراد عائلته واقربائه، وفق ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
وتوفي موغابي في السادس من أيلول/سبتمبر في مستشفى في سنغافورة عن 95 عاما.
وكانت حكومة زيمبابوي ترغب في دفنه في المدفن الوطني لأبطال "النضال من أجل الحرية" في العاصمة هراري.
لكن عائلته قررت في نهاية المطاف أن يدفن في كوتاما الواقعة على حوالى مئة كيلومتر شمال غرب العاصمة.
وبعد 37 عاماً في الحكم، تنحى موغابي بضغط من حزبه والجيش تاركاً دولة أرهقها القمع وتعاني أزمة اقتصادية حادة.