هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 03:10 م

ارملة رئيس زيمبابوي الراحل غريس موغابي خلال دفن زوجها في 28 ايلول/سبتمبر 2019 في قريته كوتاما

ووري رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الثرى بعد ظهر السبت في مسقط رأسه قرية كوتاما بشمال غرب البلاد في حضور مئات من أفراد عائلته واقربائه، وفق ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وتوفي موغابي في السادس من أيلول/سبتمبر في مستشفى في سنغافورة عن 95 عاما.

وكانت حكومة زيمبابوي ترغب في دفنه في المدفن الوطني لأبطال "النضال من أجل الحرية" في العاصمة هراري.

لكن عائلته قررت في نهاية المطاف أن يدفن في كوتاما الواقعة على حوالى مئة كيلومتر شمال غرب العاصمة.

وبعد 37 عاماً في الحكم، تنحى موغابي بضغط من حزبه والجيش تاركاً دولة أرهقها القمع وتعاني أزمة اقتصادية حادة.

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