هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 07:45 ص

صورة وزعتها الرئاسة الايرانية للرئيس حسن روحاني في 8 كانون الثاني/يناير 2020 خلال اجتماع حكومي في طهران.

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء ان بلاده "ستعاقب" كل المسؤولين عن كارثة الطائرة الاوكرانية التي اسقطت خطأ بصاروخ ايراني في 8 كانون الثاني/يناير قرب طهران ما ادى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقال روحاني في خطاب متلفز "بالنسبة لشعبنا، من المهم جدا بخصوص هذا الحادث ان يحال أي شخص كان على خطأ او ارتكب اهمالا على أي مستوى" الى القضاء، مضيفا "كل الذين يجب ان يعاقبوا، سيعاقبون".

وأضاف روحاني "يتوجب على السلطة القضائية تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى وتضم عشرات الخبراء، فالعالم كله سينظر الى محكمتنا هذه".

وبعدما نفت فرضية تحطم الطائرة الاوكرانية بصاروخ ايراني، عادت القوات المسلحة الايرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن هذه المأساة متحدثة عن "خطأ بشري".

وغالبية الضحايا الـ176 الذين كانوا على متن الطائرة، ايرانيون وكنديون. وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين ان "العدالة ستتحقق" فيما تمارس الدول الاخرى المعنية بالحادث (كندا وبريطانيا واوكرانيا والسويد وافغانستان) ضغوطا لكي تجري ايران تحقيقا شفافا.

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