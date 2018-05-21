روحاني يؤكد ان "العالم لم يعد يرضى بان تقرر الولايات المتحدة عنه"
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صورة ارشيفية للرئيس الايراني حسن روحاني يلقي خطابا في تبريز بتاريخ 25 نيسان/ابريل(afp_tickers)
رفض الرئيس الايراني حسن روحاني التهديدات التي وجهها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين، معتبرا ان باقي دول العالم لم تعد ترضى بان تقرر الولايات المتحدة عنها.
وقال روحاني في بيان نقلته وكالات الانباء الايرانية ان "العالم اليوم لا يرضى بان تقرر الولايات المتحدة عنه (...) من انتم لتقرروا عن ايران وعن العالم؟ ان زمن هذه التصريحات قد ولى".
وهددت واشنطن طهران بفرض "اقوى عقوبات في التاريخ" اذا لم تلتزم بشروطها القاسية للتوصل الى "اتفاق جديد" موسع بعد الانسحاب الاميركي المثير للجدل من الاتفاق النووي الايراني.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو خلال عرضه "الاستراتيجية الجديدة" للولايات المتحدة بعد القرار المثير للدهشة الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في الثامن من ايار/مايو الحالي "لن يكون لدى ايران مطلقا اليد الطولى للسيطرة على الشرق الاوسط".
واضاف روحاني ان "الشعب الايراني سمع تصريحات كهذه مئات المرات وهو لا يعيرها اهتماما".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب