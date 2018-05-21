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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مايو, 2018 05:28 م 21 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:28

صورة ارشيفية للرئيس الايراني حسن روحاني يلقي خطابا في تبريز بتاريخ 25 نيسان/ابريل (afp_tickers)