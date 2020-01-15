هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير, 2020 01:59 م

صورة وزعتها الرئاسة الايرانية للرئيس حسن روحاني مترئسا اجتماع الحكومة في طهران في 15 كانون الثاني/يناير 2020.

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء الى "الوحدة الوطنية" وشدد على ضرورة احداث تغييرات جذرية في طريقة إدارة إيران بعد موجة من الاحتجاجات الغاضبة على كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي.

وأسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737، بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء من مطار طهران ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري".

وبعد أسبوع من الكارثة دعا روحاني إلى "الوحدة الوطنية" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي مباشرة.

وأضاف "نعتذر عن التأخير في الإعلان عن الخطأ الذي حصل في إسقاط الطائرة الأوكرانية" كما أوردت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

وطالب روحاني بتوضيح كامل لما حدث في الكارثة الجوية التي جاءت بعد ساعات من اطلاق الجيش الإيراني موجة من الصواريخ على قوات أميركية متمركزة في العراق.

وأثار الإعلان عن الخطأ موجة تظاهرات لأربعة أيام متتالية في طهران، دعا خلالها المحتجون المسؤولين عن الكارثة إلى الاستقالة وأوقف خلالها 30 شخصاً.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن هؤلاء خرجوا للتظاهر بعدما تعرضوا للخداع لأيام، مؤكداً من نيودلهي "في إيران...يمكن للناس التعبير عن رأيهم. أحياناً يعبرون بطرق مبالغ فيها، أحيانا يكون رد الفعل مبالغاً فيه".

وأضاف "لكن ما يهم هو أنه خلال الليالي الأخيرة خرج الناس إلى شوارع طهران للتظاهر ضد تعرضهم للكذب لأيام".

- خامنئي يؤم الصلاة -

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي سوف يؤم صلاة الجمعة في طهران هذا الأسبوع، لكن بدون أن تربط ذلك بالأحداث الجارية في البلاد. وستكون هذه المرة الأولى التي يؤم فيها خامنئي المصلين منذ8 سنوات.

ولم تكن التظاهرات الأخيرة بحجم تلك التي شهدتها البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي اندلعت احتجاجاً على رفع أسعار البنزين. وقالت منظمة العفو الدولية حينها إن قمع تلك التظاهرات أسفر عن مقتل 300 شخص.

وأشارت المنظمة الأربعاء في بيان إلى أن العديد من المتظاهرين في إيران بجروح جراء إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية من بنادق ضغط في 11 و12 كانون الثاني/يناير، منددةً باستخدام "غير قانوني للقوة"، وبالقمع "العنيف" ل"تظاهرات سلمية".

وألغيت الأربعاء دعوة للتظاهر بعد الظهر في طهران، كانت دعت إليها منظمة طلابية.

وأسقطت الطائرة الاوكرانية في ما كانت القوات المسلحة الإيرانية بحالة تأهب بعد شنها ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق تأويان عسكريين أميركيين، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة جوية اميركية.

وأكد روحاني الأربعاء أيضاً أن "الشعب يريد التنوع" داعيا السلطات الانتخابية الى الامتناع عن رفض طلبات مرشحين محتملين في الانتخابات العامة المقرر أن تجري في 21 شباط/فبراير.

وقد يشكل ذلك تغيرا كبيرا في البلاد حيث يفحص مجلس صيانة الدستور طلبات جميع المرشحين للتأكد من ولائهم للدولة.

وقال روحاني أيضا إن "الشعب سيدنا ونحن في خدمته".

واضاف في تصريحات عقب اجتماع الحكومة "الشعب هو سيدنا نحن خدمه. يجب على الخادم أن يعامل سيده بتواضع ودقة ونزاهة".

وقال "الشعب يريد التأكد أن السلطات تتعامل معه بصدق ونزاهة وثقة".

واضاف "لا يمكن حكم البلاد من قبل تيار سياسي واحد فقط. البلد للجميع".

- أزمة تلو الأزمة -

تشهد إيران سلسلة من الأزمات منذ 2018.

في أيار/مايو من ذلك العام، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015 وجرى بموجبه تخفيف العقوبات عن ايران مقابل خفض برنامجها النووي.

ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تفرض موجات متتالية من العقوبات على ايران في اطار حملة "الضغوط القصوى" التي تمارسها ضدها.

وتقول واشنطن ان الحملة تهدف إلى كبح البرنامج الصاروخي الإيراني ووقف "سلوكها المزعزع" لاستقرار المنطقة.

وردت إيران بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

والثلاثاء، ووسط تصاعد التوترات مع الغرب بسبب اسقاط الطائرة، أطلقت الأطراف الأوروبية في الاتفاق آلية حل الخلافات متهمة إيران بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.

وردا على ذلك حذرت إيران بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن عليها "ان تستعد لقبول تبعات" هذه الخطوة.

- الجندي الاميركي يعيش "حالة من اللاأمن" -

في كلمته الأربعاء، ألقى روحاني باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها بالتسبب في "زعزعة الأمن" في الشرق الأوسط.

وقال ان من بين "أخطاء" الولايات المتحدة قتل سليماني والتدخلات في العراق واليمن وليبيا، وقرار الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات.

وأضاف "نقول للجميع التوتر الأمني في المنطقة ليس في صالح العالم، ليس في صالح أوروبا وليس في صالح آسيا".

واعتبر روحاني ان الجندي الاميركي اليوم في المنطقة "يعيش حالة اللاأمن، ومن الممكن ان يعيش الجندي الاوروبي ايضا حالة اللاأمن في المنطقة غدا".

وقال مخاطبا الولايات المتحدة وحلفاءها "نريد ان ترحلوا عن المنطقة".

وجاء اسقاط الطائرة الأوكرانية بعد مجموعة من الكوارث التي حلت بإيران.

ففي السابع من كانون الثاني/يناير قتل 59 شخصا على الأقل في تدافع أثناء جنازة سليماني في مدينته كيرمان جنوب شرق ايران.

كما شهدت البلاد فيضانات شديدة منذ الجمعة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وعزل مئات القرى.

وأشار روحاني الى سلسلة الأحداث "المأسوية" وقال إن هذه الأمور يجب أن تؤدي الى "قرار كبير" ضمن النظام السياسي الايراني وهذا "القرار هو الوحدة والتلاحم".

وأضاف الرئيس الايراني أن الانتخابات التشريعية المرتقبة "يجب أن تكون الخطوة الأولى" في ذلك.

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