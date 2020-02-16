هذا المحتوى تم نشره يوم 16 فبراير, 2020 04:31 م

الرئيس الايراني حسن روحاني خلال مؤتمر صحافي في طهران في 16 شباط/فبراير 2020

استبعد الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد استقالته من منصبه ووعد بإكمال ولايته، رغم إقراره بأنه عرض الاستقالة مرتين منذ انتخابه.

ودعا روحاني قبل الانتخابات العامة الجمعة المقبلة، الناخبين إلى المشاركة في الاقتراع رغم عدم تأهل العديد من المرشحين المعتدلين والاصلاحيين للمشاركة فيها.

وانتشرت شائعات في ايران مؤخرا بأن روحاني (71 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية العام المقبل، يعتزم الاستقالة، إلا أن مكتبه نفى ذلك.

وتعرضت حكومة روحاني لانتقادات شديدة بسبب حالة الاقتصاد الذي يعاني من عقوبات، وكذلك لعجزه عن الوفاء بوعوده الانتخابية.

وجرى التشكيك في شرعية روحاني وحكومته بعد اعتراف القوات المسلحة باسقاط طائرة ركاب اوكرانية "من طريق الخطأ" في الثامن من كانون الثاني/يناير بعد ايام من الحادث وعدم معرفة الحكومة بسبب سقوطها.

وقال روحاني في مؤتمر صحافي "ليس من المنطقي أن استقيل .. لقد قطعنا وعودا للناس، وسنواصل الوفاء بهذه الوعود" رغم الوضع الاقتصادي والضغوط من "الاعداء" في اشارة الى الولايات المتحدة.

واضاف "فكرة الاستقالة (بسبب المشاكل الأخيرة) لم تخطر في بالي مطلقا".

إلا أن روحاني أقر بأنه عرض استقالته مرتين في الماضي وأن المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية أية الله علي خامنئي رفضها.

وقال "في الأشهر الأولى بعد انتخابي، ابلغت المرشد الأعلى +اذا كنت تعتقد لأي سبب أن شخصا آخر أو حكومة أخرى يمكن أن تخدم البلاد بشكل أفضل، فأنا مستعد للاستقالة".

وتدارك "إلا أنه رفض ذلك بشدة".

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