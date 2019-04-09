هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2019 06:34 ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقاء ألقاه في التاسع من نيسان/أبريل 2019

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الولايات المتحدة بأنها "زعيمة الإرهاب الدولي"، وذلك غداة قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة "المنظمات الإرهابية".

وندد روحاني بهذا الإجراء، وقال إن الحرس الثوري الذي يعتبر الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية يخوض "المعركة ضد الإرهاب"، وذلك "منذ نشأته"، مشيرا الى التزام الحرس الثوري بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الى جانب القوات الحكومية في سوريا والعراق.

وقال روحاني في خطاب تمّ بثه مباشرة عبر التلفزيون الرسمي "من أنتم لتصفوا بالإرهابية المؤسسات الثورية؟".

وتابع "مَن في العالم اليوم يروّج للإرهاب ويشجعه؟"، مضيفا "حتى اليوم، الولايات المتحدة غير مستعدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأميركا توفر تخبئ قادته، وترفض أن تحدد لحكومات المنطقة مكان وجود قادة" التنظيم.

واستذكر روحاني العام 1988، حاملا على الولايات المتحدة على خلفية كارثة الرحلة رقم 655 لشركة الخطوط الجوية الإيرانية التي قتل فيها 290 شخصا بعد إصابتها "عن طريق الخطأ"، بحسب واشنطن، بصاروخ أطلقته باخرة حربية أميركية متوقفة في مياه الخليج.

وسأل "من يصدّق أنه اختلط عليكم الأمر بين طائرة ركاب إيرباص وأف-14"، متهما واشنطن بإسقاط الطائرة عمدا.

وقال الرئيس الإيراني "تريدون أن تقولوا للأمة الإيرانية: ليس لديكم خط أحمر (...) نقتل أطفالا أيضا (...) ندمر ركابا أبرياء. رسالتكم رسالة إرهابية موجهة الى العالم أجمع".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الإثنين عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه يعتبر الولايات المتحدة "دولة راعية للإرهاب"، وقیادة القوات الأمیركیة الوسطى "سنتكوم" وكل القوات المنتسبة لها تعد ضمن "الجماعات الإرهابیة".

وتشرف "سنتكوم" على منطقة تضم نقاط نزاع عدة بينها أفغانستان والعراق وسوريا واليمن والخليج.

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