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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 10:28 ص 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 10:28

صورة نشرتها الرئاسة الإيراني للرئيس حسن روحاني يحيي الحشود خلال إلقاءه خطابا في شاهرود بمحافظة سمنان، الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2018 (afp_tickers)