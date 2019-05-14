هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مايو, 2019 10:46 ص

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ان الجمهورية الإسلامية "أعظم من أن يرهبها أحد" وذلك وسط تزايد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال روحاني خلال لقائه عددا من رجال الدين السنة في حفل إفطار مساء الاثنين "بعون الله ... سنجتاز هذه المرحلة الصعبة بشموخ ورؤوسنا مرفوعة ونهزم العدو" بحسب ما نقل الموقع الالكتروني للحكومة.

وجاءت تصريحاته بعد تعرض أربع سفن، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لعمليات "تخريبية" قبالة السواحل الإماراتية الأحد، في مؤشر الى تفاقم التوتر في المنطقة.

ودعت إيران إلى إجراء تحقيق في ما وصفته بالحادثة "المقلقة".

والثلاثاء القى عضو بارز في البرلمان الايراني باللوم على اسرائيل في الهجمات التي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنها.

وصرح بهروز نيماتي عقب جلسة مغلقة للبرلمان بأن الهجمات "يبدو أنها عمل تخريبي اسرائيلي"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية (ارنا).

ويتصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة منذ اسابيع في أعقاب إعلان إيران تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض عقوبات أحادية صارمة على إيران.

والشهر الماضي أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء ل"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأثار إرسال واشنطن حاملة الطائرات ابراهام لينكولن والقطع المرافقة وسفينة حربية وبطارية باتريوت وقاذفات بي-52 إلى المنطقة مخاوف من احتمال وقوع مواجهات عسكرية.

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