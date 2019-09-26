هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2019 04:56 م

صورة مركبة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صورة التُقطت في 18 تموز/يوليو 2018 في البيت الأبيض في واشنطن وصورة أخرى وزعتها الرئاسة الإيرانية في 2 أيار/مايو 2018 تُظهر الرئيس حسن روحاني يلقي خطابا على التلفزيون الرسمي في طهران

تحدّى الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس الدول التي تتّهم طهران بالوقوف خلف قصف منشآت نفط سعودية هذا الشهر بأن تقدّم أدلّة على ذلك.

وصرّح روحاني في مؤتمر صحافي في نيويورك غداة كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب على من يطلقون الاتهامات تقديم الأدلة اللازمة. ما هو دليلكم؟".

وأوضح أنّه خاطب الزعماء الأوروبيين الذين وجّهوا الاتّهام إلى بلاده الإثنين بالوقوف خلف الهجمات سائلاً إيّاهم "ما هي أدلّتكم؟"، مضيفاً "لقد ردّوا بالقول إنّه ليس لديهم مثل هذه المعلومات".

وأضاف أنّه تحدّاهم بالقول "إذا كان لديكم أيّ دليل أو مستندات، فأرجوكم أن تبرزوها لي".

وكان قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اعتبروا في بيان مشترك صدر في ختام قمة ثلاثية في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الإثنين أنّه "من الواضح بالنسبة إلينا أنّ إيران تتحمّل المسؤولية (عن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية). لا يوجد تفسير آخر ممكن".

وبإعلانها هذا انضمت المانيا وفرنسا وبريطانيا الى واشنطن والرياض اللتين اتهمتا ايران بالتورط في الهجمات التي استهدفت السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتنفي ايران باستمرار اي علاقة لها بهذه الهجمات التي ادت الى تراجع انتاج النفط السعودي بشكل كبير وارتفاع اسعار برميل النفط.

وتقود السعودية حملة جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على معظم الأراضي اليمنية، ما يزيد من الأزمة الإنسانية التي أدت إلى وفاة الاف المدنيين ووضعت الملايين على حافة المجاعة.

وشدّد روحاني على أن "اليمنيين لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم"، مطالباً الرياض التي تقود تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية في مواجهة المتمرّدين الحوثيين، إلى وقف هذه "الحرب غير المجدية".

وقال "أنصح أميركا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بالكف عن إمداد المملكة العربية السعودية بالأسلحة".

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