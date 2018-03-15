رودجر واترز يتعاون مع "الثلاثي جبران" للتنديد بقرار ترامب بشأن القدس
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"الثلاثي جبران" خلال عرض في المركز الثقافي في رام الله في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016(afp_tickers)
تعاون نجم الروك رودجر واترز، العضو السابق في "بينك فلويد"، مع فرقة العود الفلسطينية "الثلاثي جبران" لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم "سبريماسي" ردّا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعلى أنغام العود، ينشد الفنان البريطاني مقتطفات ترجمت إلى الإنكليزية من قصيدة "خطبة الهندي الأحمر" للشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش التي فيها تواز بين حال الهنود الحمر ومآل الفلسطينيين.
وسبق لنجم الروك البريطاني أن دعا محبيه إلى مقاطعة إسرائيل. وأوضحت الفرقة الفلسطينية المؤلفة من ثلاثة أشقاء من الناصرة والتي تعاونت مرارا مع محمود درويش، على صفحتها عبر "فيسبوك" أن أغنية "سبريماسي" هي ردّ على قرار الرئيس الأميركي، واضعة وسم #القدس_عاصمة_فلسطين.
في السادس من كانون الأول/ديسمبر، أعلن دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونيته نقل سفارة بلده إليها. ومن المتوقع افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في 14 أيار/مايو، في الذكرى السبعين لإنشاء الدولة العبرية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنتها عاصمتها الأبدية والموحدة في 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي وضمنه الولايات المتحدة. ويسعى الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب