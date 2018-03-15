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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 08:24 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:24

"الثلاثي جبران" خلال عرض في المركز الثقافي في رام الله في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (afp_tickers)