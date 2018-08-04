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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 01:53 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:53

الجيش الروسي ارسل مقترحات الى واشنطن تؤكد استعداده للتعاون من اجل اعادة اعمار سوريا

أكد الجيش الروسي السبت أنه بعث برسالة إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي تتضمن اقتراحا للتعاون في إعادة اعمار سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم، مؤكدا تقارير اعلامية بهذا الشأن.

وبعث رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف برسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد يبدي فيها استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في إزالة الألغام من البلد الذي مزقته الحرب ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم.

وعبرت روسيا عن غضبها إثر نشر وسائل الإعلام هذه الرسالة.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان انه "أمر مخيب للآمال أن يكون الجانب الأميركي غير قادر على الامتثال لاتفاق حول عدم نشر محتوى الاتصالات إلا بعد موافقة الجانبين".

وأضافت أن رسالة غيراسيموف كانت في جزء منها "حول استعداد الجانب الروسي للعمل مع السلطات السورية لتوفير ضمانات أمنية للاجئين في مخيم الركبان في منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وتهيئة الظروف لعودتهم إلى مناطقهم".

كما اقترحت موسكو على البلدين "التنسيق" في إزالة الألغام، بما في ذلك من مدينة الرقة، و"معالجة القضايا الإنسانية الأخرى ذات الأولوية من أجل عودة سريعة للسلم في سوريا".

وكانت موسكو حضت مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، على المساعدة في انتعاش الاقتصاد السوري وعودة اللاجئين في وقت كانت حليفتها دمشق تشن حملة لاستعادة مناطق في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

في تموز/يوليو، قدمت موسكو أيضاً إلى الولايات المتحدة مقترحات حول عودة اللاجئين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر تتضمن تقديم دعم مالي دولي.

وروسيا داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص وشرد الملايين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب