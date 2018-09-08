هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 02:14 م 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:14

تصاعد الدخان جراء غارة جوية على خان شيخون في غدلب في 8 أيلول/سبتمبر 2018

أعلنت روسيا السبت أنها تملك معلومات مؤكدة بأن مقاتلي فصائل معارضة وجهادية سورية يخططون للقيام ب"استفزاز" وشيك في محافظة إدلب لتبرير تدخل غربي.

وأعلنت موسكو مرارا أن الفصائل المعارضة في إدلب، آخر معقل للجهاديين ومقاتلي المعارضة، تخطط لهجوم ضد مدنيين قد يكون عبر غازات سامة، في حين تشن روسيا وقوات النظام السوري غارات جوية هي الأعنف التي تشهدها المحافظة.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشنكوف في بيان إن مسؤولين في هيئة تحرير الشام الجهادية (جبهة النصرة سابقا التابعة لتنظيم القاعدة) التي تسيطر على نحو 60% من مساحة محافظة ادلب، مع مسؤولين في الحزب الاسلامي التركستاني، وآخرين من الخوذ البيضاء "اتفقوا على سيناريو يقضي بافتعال أحداث تدفع الى اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام غازات سامة ضد المدنيين".

واضاف البيان انه "طلب من الذين سيشاركون في هذا السيناريو الاستفزازي بأن يكونوا جاهزين بحلول مساء الثامن من ايلول/سبتمبر".

وجاء ايضا في بيان المتحدث الروسي ان "إشارة البدء بهذا العمل الاستفزازي من قبل ارهابيين في منطقة ادلب، ستصدر من بعض +الاصدقاء الاجانب للثورة السورية+".

وفي نيسان/أبريل شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية مشتركة على أهداف سورية ردا على هجوم كيميائي مفترض بغازي السارين والكلور، وقع في السابع من نيسان/ابريل واستهدف مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة السورية، أدى بحسب مسعفين الى مقتل 40 شخصا على الأقل.

ودافعت روسيا عن النظام السوري وأصرت على أن هجوم دوما لم يكن أكثر من مسرحية نفذتها مجموعة "الخوذ البيضاء".

ويُتّهم نظام الرئيس السوري بشار الأسد مرارا وتكرارا باستخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع الذي تشهده سوريا، بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا في مدينة خان شيخون في إدلب في الرابع من نيسان/أبريل العام 2017.

ومنذ آب/أغسطس الماضي يؤكد النظام السوري أنه ينوي استعادة إدلب والمناطق المجاورة.

وقتل أكثر من 350 ألف شخص في حرب مستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا هجّرت الملايين، انطلقت شارارتها بعد قمع دموي لتظاهرات المعارضة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب