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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 01:08 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:08

مقاتلة من طراز اف 16 اميركية الصنع اثناء مشاركتها في معرض توري ديل مار الجوي في 29 تموز/يوليو 2018

حذرت اسرائيل روسيا الاثنين من تداعيات قرارها تعزيز الدفاعات الجوية لحليفتها سوريا بعد أن أسقطت الأسبوع الماضي طائرة روسية من طريق الخطأ، في حادثة حمّلت موسكو مسؤوليتها لمناورة إسرائيلية "متعمّدة".

وبعد أسبوع من إسقاط الدفاعات الجوية السورية من طريق الخطأ طائرة إليوشين-20 روسية فوق البحر المتوسط في حادثة أدت إلى مقتل 15 عسكريا روسيا، صعّد الكرملين خطابه بشكل مفاجئ تجاه اسرائيل معلنا انه سيتم في غضون أسبوعين تسليم منظومة صواريخ اس-300 لدمشق.

وخلال مكالمة هاتفية الاثنين مع الرئيس فلاديمير بوتين حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من ان "نقل اسلحة متطورة الى أيد غير مسؤولة سيزيد من الأخطار في المنطقة وأضاف أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها".

ولدى الكشف عن الوقائع، يبدو أن الرجلين كانا يجريان حوار طرشان مع تأكيد كل منهما روايته للحقائق.

من ناحية، تقول موسكو أنه تم تحذيرها متأخرا جداً من الضربات الإسرائيلية ومن ناحية أخرى أن الطيارين الإسرائيليين استهدفوا مستودعات ذخيرة في محافظة اللاذقية مستخدمين الطائرة الروسية غطاء بمواجهة النيران السورية.

وتنفي اسرائيل الاتهامات وقد اعاد نتانياهو الاثنين تأكيد ثقته برواية سلاح الجو الذي أرسل قائده الى موسكو الخميس لتوضيح ملابسات الحادث.

لكن بوتين اكد أنه يرفض الرواية الاسرائيلية حول الحادث مركزا "تحديدا على ما قام به" الجيش الاسرائيلي، بحسب بيان للكرملين.

وشدد بوتين على أن قرار موسكو بتعزيز منظومة الدفاع الجوية السورية هو "في محله بالنظر الى الوضع و(يهدف) قبل كل شيء إلى تجنب أي تهديد محتمل لحياة الجنود الروس"، وفق المصدر نفسه.

وبحسب الكرملين فإن "تصرفات الجيش الإسرائيلي هي السبب الرئيسي في هذه المأساة".

وفي خطاب متلفز شرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق الإجراءات التي قررتها موسكو لتعزيز الدفاعات الجوية السورية.

وقال شويغو "لدينا اقتناع بأن وضع هذه الإجراءات قيد التنفيذ سيردع المتهورين عن القيام بأفعال تهدد سلامة جنودنا"، وإلا فإننا "سنرد بالشكل المناسب".

وأعلن الجيش الروسي الاثنين أن روسيا ستسلم الجيش السوري منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-300 الحديثة خلال أسبوعين. وكان قرار تسليم هذه المنظومة اتّخذ في 2010 لكنه لم ينفّذ بسبب معارضة إسرائيل، التي تقيم علاقات جيدة مع روسيا.

وأكد شويغو أن هذه المنظومة "قادرة على اعتراض طائرات على بعد أكثر من 250 كلم وقادرة على ضرب أهداف جوية عدة في آن واحد".

وتتولى القوات الروسية حاليا تشغيل صواريخ إس-300 المنتشرة قرب القاعدة البحرية في طرطوس، وصواريخ إس-400 الاكثر تطورا المنتشرة في محيط قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا.

وقال وزير الدفاع الروسي إن "الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية ستتعرض للتشويش في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط".

والاثنين، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفه الرئيس السوري بشار الأسد بهذه الإجراءات خلال محادثة هاتفية هي الأولى بينهما منذ إسقاط الطائرة الروسية من طريق الخطأ.

- "ليست موجهة ضد أي بلد" -

تشكل هذه التوترات مثالا على مدى تعقيد النزاع الذي اندلع في 2011 في سوريا التي باتت مسرحا لتدخل دول عدة أحيانا متناقضة المصالح من القوى الغربية إلى إيران مرورا بتركيا.

والاثنين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "بحسب معلومات خبرائنا العسكريين، فإن السبب هو تصرف متعمّد من الطيارين الإسرائيليين، وهذا الأمر لا يمكنه إلا أن يضرّ بعلاقاتنا" مع إسرائيل.

واضاف أن "الطائرة (الروسية) لم تسقط بصاروخ إسرائيلي، والحمد لله. إلا أن تصرف الطيارين الإسرائيليين" هو ما سمح بوقوع الحادثة.

وأكد المتحدث أن قرار تسليم سوريا صواريخ إس-300 "ليس موجها ضد أي بلد، بل (اتخذ) دفاعا عن جنودنا"في سوريا.

ومنذ 2015 تنشر روسيا قوات في سوريا دعما لنظام الأسد، وهو ما سمح له باستعادة قسم كبير من أراضي البلاد.

ويشكل إسقاط الطائرة الروسية أخطر حادثة تشهدها آلية "الخط الساخن" التي تم التوصل إليها في 2015 لتجنب حصول مواجهات روسية-إسرائيلية في سوريا.

وفي السياق نفسه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين من أن المنطقة المحيطة بسوريا يمكن أن تشهد "حربا دائمة" إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وقال الوزير الفرنسي "هناك اليوم خمسة جيوش تتواجه في سوريا، والحوادث الاخيرة تظهر أن خطر اندلاع حرب إقليمية هو خطر فعلي" في اشارة الى حادث اسقاط الطائرة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب