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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أغسطس, 2018 10:45 ص 28 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:45

تجري روسيا الشهر المقبل أكبر تدريبات عسكرية منذ ثمانينات القرن الماضي على الأقل، يشارك فيها 300 آألف جندي وألف طائرة، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء.

وستجري تمرينات "فوستوك-2018" من 11 وحتى 15 أيلول/سبتمبر في شرق البلاد بمشاركة الصين ومنغوليا.

وقال لوزير شويغو في تصريحات نشرتها وكالات أنباء روسية إن ذلك "سيكون بمثابة تكرار لزاباد-81 لكن على نطاق أوسع إلى حد ما"، مشيرا إلى التدريبات العسكرية في أوروبا الشرقية التي جرت عام 1981.

وأكد أن "أكثر من ألف طائرة وحوالي 300 ألف جندي وجميع المناطق العسكرية في وسط وشرق" البلاد ستنخرط في التدريبات.

وقال "لنا أن نتخيل 36 ألف قطعة عسكرية تتحرك في الوقت ذاته -- دبابات وناقلات جنود مدرعة وعربات مشاة قتالية. وكل ذلك يجري طبعا في ظروف أقرب ما يمكن من القتال".

وأفادت موسكو أن نحو 12 ألفا و700 جندي شاركوا في تدريبات "زاباد-2017" العسكرية التي جرت العام الماضي في بيلاروس ومناطق من روسيا.

لكن حلف شمال الأطلسي أشار إلى أن روسيا قد تكون قللت في العلن الى حد كبير من الحجم الحقيقي للتدريبات التي أفاد بعض أعضاء الحلف أن أكثر من مئة ألف جندي شاركوا فيها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب