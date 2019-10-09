هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 07:11 ص

عسكريون أتراك يتوجهون على متن آليات مدرعة إلى الحدود مع سوريا في بلدة أقجة قلعة في محافظة شانلي أورفة التركية في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء من مخاطر توجيه واشنطن إشارات متناقضة حول انسحاب أميركي من شمال سوريا معتبرا أن ذلك قد "يشعل المنطقة برمتها".

وقال لافروف إن الأكراد يشعرون "بقلق بالغ" عقب الإعلان الأميركي عن سحب قوات ويخشون أن يؤدي ذلك إلى "إشعال المنطقة برمتها". وأضاف عقب محادثات في نور سلطان عاصمة كازاخستان "يجب تجنب ذلك بأي ثمن".

وندد لافروف بـ"التناقضات" الأميركية و"عدم قدرة" الولايات المتحدة "على التوصل لحل وسط"، مؤكداً أن "الأميركيين تخلّوا عن وعودهم عدة مرات".

ورأى أن دعم واشنطن للأكراد في سوريا في السنوات الأخيرة "أثار غضب السكان العرب الذين يعيشون تقليدياً في هذه الأراضي"، مضيفاً أن "هذه لعبة خطرة".

وأكدت تركيا الثلاثاء أنها اقتربت من إطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة "إرهابية".

وبدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطى الضوء الأخضر لهذه العملية قبل ان يعود عن تصريحاته ويؤكد أن الولايات المتحدة "لم تتخلَ عن الأكراد".

وأثار ترامب المفاجئة الأحد بإعلانه أن القوات الأميركية في سوريا ستنسحب. وبدأ الجيش التركي غداة ذلك بإرسال تعزيزات مؤلفة خصوصاً من دبابات إلى حدود تركيا مع سوريا، كما حشد آليات مدرعة من جديد الثلاثاء.

وسحبت الولايات المتحدة بين 50 ومئة جنديّ من أفراد القوّات الخاصّة من نقاط على الحدود الشمالية الاثنين. وأثار قرار الرئيس الأميركي انتقادات واسعة من كبار الجمهوريين، إذ اعتُبر بمثابة تخلٍ عن القوات الكردية التي كانت حليفاً رئيسياً لواشنطن في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن بدا ترامب وكأنه عدل موقفه في وقت لاحق الإثنين، فهدد عبر تويتر بـ"القضاء" على الاقتصاد التركي إذا قامت أنقرة بأي أمر يعتبره غير مناسب.

لكنه أشاد بتركيا في تغريدات أخرى معلنا أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور واشنطن في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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