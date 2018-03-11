روسيا تختبر صاروخا "مثاليا" اسرع من الصوت
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 1 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
اعلنت روسيا الاحد انها اطلقت بنجاح صاروخا اسرع من الصوت اعتبره الرئيس الروسي فلاديمر بوتين "سلاحا مثاليا" عندما كشف النقاب عن مجموعة جديدة من اسلحة الجيل الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري.
واطلق الصاروخ كينجال (الخنجر) العالي الدقة بواسطة مقاتلة ميغ 31 الاسرع من الصوت اقلعت من قاعدة عسكرية في جنوب غرب روسيا، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية.
واضافت الوزارة ان "الاطلاق تم بحسب ما كان مخططا له، واصاب الصاروخ الاسرع من الصوت هدفه".
ونشرت الوزارة تسجيل فيديو يظهر طيارين يستعدان للطيران ثم يركضان باتجاه مقاتلة تحمل في اسفلها صاروخا ضخما.
والفيديو المثير للحماسة والذي يتضمن موسيقى وطنية يظهر صاروخا ينفصل عن المقاتلة ويخترق السماء الداكنة مخلفا وراءه شهبا ناريا.
وصاروخ كينجال هو من ضمن مجموعة اسلحة جديدة كشف عنها النقاب الرئيس الروسي في خطابه عن حالة الاتحاد في وقت سابق من اذار/مارس الجاري.
وتشهد روسيا في 18 اذار/مارس انتخابات رئاسية من شبه المؤكد ان يفوز فيها بوتين.
وقال بوتين ان سرعة الصاروخ تفوق بعشرة اضعاف سرعة الصوت وهو قادر على تخطي انظمة الدفاع الجوي.
وأضاف انه تم نشر الصاروخ في جنوب روسيا في 1 كانون الاول/ديسمبر.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتر روغوزين على فيسبوك انه جرى العمل على تطوير مقاتلة ميغ 31 "الفريدة" الاسرع من الصوت التي ستحمل الصاروخ.
ونفذت الطائرة منذ بدء العام اكثر من 250 طلعة جوية من اجل اتقان عمل الانظمة الصاروخية، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب