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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 11:36 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:36

معهد الابحاث العلمية الرسمية للكيمياء والتكنولوجيا في موسكو في 13 اذار/مارس حيث يعتقد انه تم تطوير غاز الاعصاب "نوفيتشوك" الذي استخدم في تسميم العميل السابق.

تستعد روسيا الخميس للرد على قرار لندن طرد 23 من دبلوماسييها في اطار سلسلة عقوبات في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق الذي لجأ الى بريطانيا، فيما اكد الكرملين انه سيكون الرد "الافضل لمصالح روسيا".

ونددت موسكو بموقف لندن واصفة اياه بانه "غير مسؤول" وبالاتهامات ضد روسيا بالمسؤولية في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

ومنذ العثور على سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في سالزبري وادخالهما المستشفى في 4 اذار/مارس الحالي، تصاعد التوتر باستمرار بين موسكو ولندن ما اعاد اجواء الحرب الباردة التي كانت قائمة بين روسيا والغربيين قبل ايام من الانتخابات الرئاسية الروسية الاحد وقبل ثلاثة اشهر من كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وبعد عدة ايام على اتهامات متبادلة، اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سلسلة عقوبات ضد روسيا الاربعاء بينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجميد العلاقات الثنائية، معتبرة موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق على اراضيها.

وندد الكرملين الخميس بموقف لندن "غير المسؤول على الاطلاق". وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان اجراءات الرد "لن تتاخر بالطبع".

وقال بيسكوف ان "القرار سيتخذه الرئيس وليس هناك من شك بانه سيختار الافضل لمصالح روسيا". واضاف "نحن بالطبع قلقون ازاء هذا الوضع" معتبرا انه يحمل "كل مؤشرات الاستفزاز".

وتابع بيسكوف "ان الجانب الروسي ليس له اي علاقة بهذا الحادث الذي وقع في سالزبري".

من جهتها قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان "اجراءات الرد في هذه المرحلة قيد الاعداد وستتخذ قريبا" منددة "باتهامات سخيفة ضد روسيا وكل شعبها".

- عقوبات معتدلة-

كان لدى روسيا ما يصل الى 59 دبلوماسيا معتمدين في بريطانيا. والدبلوماسيون ال23 الذين قررت لندن طردهم باعتبارهم "عملاء استخبارات غير معلنين" امامهم "مهلة اسبوع" لمغادرة البلاد. وهي اكبر موجة طرد لدبلوماسيين روس من قبل بريطانيا منذ الحرب الباردة.

واوضحت تيريزا ماي ان لندن لن ترسل اي ممثل او دبلوماسي او عضو من العائلة الملكية الى كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف في روسيا.

ولفت المحللون الى ان العقوبات البريطانية ضد روسيا تبقى في هذه المرحلة معتدلة.

لكن الخارجية الروسية اعتبرت هذه العقوبات بانه "استفزاز فاضح غير مسبوق" بدون اعطاء توضيحات حول حجم الرد.

وتعرض سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) لتسميم بغاز الاعصاب تقول السلطات البريطانية انه من صنع روسي في سالزبري في جنوب غرب انكلترا. ولا يزالان في المستشفى "في حالة حرجة".

وعلى غرار الولايات المتحدة الاربعاء، اعلنت فرنسا الخميس انها "تؤيد استنتاج" لندن حول مسؤولية موسكو في قضية تسميم الجاسوس الروسي.

كما صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس انه سيعلن "في الايام المقبلة" الاجراءات التي ينوي اتخاذها في هذه القضية.

ودان الرئيس الفرنسي "باكبر قدر ممكن من الحزم" هذا الهجوم موضحا ان "كل شىء يحمل على الاعتقاد بانه يمكن ان ينسب الى روسيا".

وتؤكد موسكو التي طلب منها تقديم تفسيرات حول هذه المسالة، انها لن تتعاون في التحقيق الا اذا حصلت على عينة من المادة المستخدمة التي عرفت عنها لندن على انها الغاز "نوفيتشوك" الذي صنع مع انهيار الاتحاد السوفياتي السابق.

وحملت الصحف الروسية الخميس بعنف على رئيسة الوزراء البريطانية واتهمتها ب"تسميم" العلاقات مع موسكو.

- واشنطن "متضامنة" -

تحدثت ماي امام البرلمان الاربعاء عن "استخدام غير مشروع للقوة من جانب الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة" منددة بالنهج الذي اعتمده الرئيس بوتين الذي لم يلتزم بالمهلة المحددة له لتقديم تفسيرات حول هذه القضية.

واتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس روسيا بالمضي "بعيدا في الاتجاه الخاطىء" قائلا ان "بوتين ينظر حوله ويرى حلف شمال الاطلسي على حدود ما كان الاتحاد السوفاتي. ولهذا الامر يسبب مشاكل".

وبحسب وسائل الاعلام البريطانية فان وزير الدفاع غافين وليامسون يستعد لاعلان استثمار بقيمة 48 مليون جنيه استرليني (54 مليون يورو) لتعزيز القدرات الدفاعية من الاسلحة الكيميائية.

وفي نيويورك وخلال اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد بطلب عاجل من لندن عبرت الولايات المتحدة "عن تضامنها مع بريطانيا" قائلة ايضا ان بروسيا "مسؤولة" عن تسميم الجاسوس السابق.

وهذا الاتهام رفضه جملة وتفصيلا السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نبينزيا الذي اتهم بدوه لندن "بشن حرب دعائية" ضد موسكو.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب